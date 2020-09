Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 837 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 16 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 76 571 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 253 z nich. WHO ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. Dzieje się tak, mimo iż nie rozpoczął się jeszcze sezon grypowy. W Czechach odnotowano kolejny rekord - 2139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Po raz pierwszy w tym kraju dobowa liczba infekcji SAR-CoV-2 przekroczyła 2000. Czechy zmagają się ze wzrostem zakażeń, który jest jednym z najszybszych w Europie. Wydarzenia związane z pandemią w kraju i na świecie śledzimy dla Was w relacji na żywo z 17 września.

10:46 DUŻY WZROST LICZBY ZAKAŻEŃ W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia informuje o 837 nowych przypadkach zakażeń koronawirusem. Nie żyje kolejne 16 osób. Najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Polsce to 76 571 zakażonych. Zmarło 2 253 z nich.









10:29 Poszukiwani pasażerowie pociągów

Mazowiecki Sanepid szuka pasażerów, którzy 26 sierpnia podróżowali pociągami PKP Intercity z Warszawy do Białegostoku - i w przeciwnym kierunku. Pociągami podróżowała osoba zakażona koronawirusem. Trwa dochodzenie epidemiologiczne w tej sprawie.



Chodzi o połączenia, które wyjeżdżały z Dworca Warszawa Centralna przed 9 rano albo wracały do stolicy z Białegostoku do Warszawy o 13:45.



Wszystkie osoby, które jechały tymi pociągami i zaobserwują u siebie objawy mogące sugerować zakażenie koronawirusem, powinny skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu i stacją sanitarną - czytamy w komunikacie.

10:23 Mazowsze

Zakażenia koronawirusem wykryto w kolejnych szkołach na Mazowszu - informuje dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Dodatni wynik testu ma jedna z nauczycielek w Szkole Podstawowej nr 112 w Warszawie. Uczniowie klasy VII i VIII, którzy mieli z nią kontakt, będą uczyć się zdalnie.



Zakażenie koronawirusem potwierdzono też w kolejnej szkole w podwarszawskim Wołominie. Tym razem chodzi o Liceum imienia Jana Pawła II. Uczniowie czterech klas uczą się teraz tylko przez internet. Wcześniej w tej miejscowości dodatni wynik testu miał uczeń z tamtejszej Szkoły Podstawowej im. Królowej Jadwigi.



Według danych resortu edukacji już ponad dwieście szkół i przedszkoli w całej Polsce musiało zmienić tryb nauczania.

10:21 Węgry

Dziewięcioro chorych na Covid-19 zmarło w ciągu ostatniej doby na Węgrzech, wykryto też 710 nowych zakażeń koronawirusem.



Od początku pandemii stwierdzono na Węgrzech ponad 15 tys. zakażeń koronawirusem, a 663 chorych na Covid-19 zmarło.



Premier Viktor Orban zapowiedział w środę dalsze zaostrzenie przepisów w związku z pandemią. Maseczki ochronne trzeba będzie nosić nie tylko - jak dotychczas - w środkach transportu publicznego i w sklepach, ale także w kinach, teatrach, instytucjach opieki zdrowotnej i domach opieki oraz w biurach przyjmujących klientów. Lokale rozrywkowe będą musiały być zamykane o godz. 23, a od 1 października uczniowie i nauczyciele będą mogli wejść do szkół tylko po zmierzeniu temperatury.

10:16 Ozdrowieńcy

Od początku epidemii wyzdrowiało 62 725 chorych, u których potwierdzono zakażenie koronawirusem, ostatniej doby - 615 osób - poinformowało Ministerstwo Zdrowia.



Ministerstwo podało też, że w szpitalach przebywa 1 917 chorych na Covid-19, a pod respiratorem jest obecnie 84 pacjentów.



Kwarantanną objęto 103 425 osób, a nadzorem sanitarno-epidemiologicznym 9331 osób.

09:34 Ukraina

Na Ukrainie odnotowano nowy dobowy rekord - 3584 przypadki zakażenia koronawirusem. 60 osób zmarło - podało Centrum Monitoringu Rozprzestrzeniania się Epidemii Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.



Ostatnio rekordową liczbę infekcji SARS-CoV-2 odnotowano 11 września - 3144 przypadki. Ogółem od początku pandemii zdiagnozowano 166 244 zakażeń.



Do tej pory łącznie w związku z Covid-19 zmarło 3400 osób, a wyzdrowiało 73 913.



Do 31 października na Ukrainie trwa tzw. kwarantanna adaptacyjna, czyli dostosowywanie restrykcji i wytycznych sanitarnych do skali epidemii w danym regionie. Do 28 września obowiązuje też tymczasowy zakaz wjazdu dla obcokrajowców (poza pewnymi wyjątkami).

09:01 Kolejny rekord w Czechach

W Czechach odnotowano kolejny rekord - 2139 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w czwartek ministerstwo zdrowia. Po raz pierwszy w tym kraju dobowa liczba infekcji SAR-CoV-2 przekroczyła 2000.



We wtorek również odnotowano rekordowe 1675 przypadków koronawirusa. Czechy zmagają się ze wzrostem zakażeń, który jest jednym z najszybszych w Europie - informuje agencja Reutera.



Jak podał resort zdrowia, ogólna liczba zakażeń od wybuchu pandemii koronawirusa zwiększyła się do 41 032. Trzy piąte spośród zakażonych wyzdrowiało, obecnie chorych jest 17 619 osób. Większość z nich łagodnie przechodzi chorobę lub wcale nie ma symptomów.



W szpitalach przebywa 388 pacjentów, stan 81 z nich jest poważny. Łącznie w związku z Covid-19 zmarły 482 osoby.

Zakażenia najbardziej rozprzestrzeniają się w Pradze i w kraju (województwie) środkowoczeskim, ale także w Kromieryżu i Uherske Hradisztie na Morawach oraz w Pilźnie i Chebie na zachodzie Czech.

08:30 WHO

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że pandemia koronawirusa rozprzestrzenia się w niepokojącym tempie w niektórych częściach półkuli północnej naszej planety. Dzieje się tak, mimo iż nie rozpoczął się jeszcze sezon grypowy.



07:49 Uzależnieni bardziej podatni na Covid-19

Osoby uzależnione, m.in. od opioidów czy tytoniu, są bardziej podatne na Covid-19 i jego powikłania - wynika z analiz danych milionów pacjentów z 360 szpitali w całych USA. Wnioski z badań przedstawia pismo "Molecular Psychiatry".



Badania przeprowadził zespół dr Nory D. Volkow, dyrektora National Institute on Drug Abuse (NIDA). Analizując zanonimizowane elektroniczne karty zdrowia milionów pacjentów z 360 szpitali w całych Stanach Zjednoczonych (dane do 15 czerwca 2020), dr Volkow i dr Rong Xu z NIDA z Case Western Reserve University w Cleveland w stanie Ohio ujawnili, że podczas gdy osoby uzależnione (Substance use disorders, SUD) stanowiły 10,3 proc. całej badanej populacji, to wśród zakażonych Covid-19 było ich 15,6 proc.



Osoby z niedawno rozpoznanym SUD były bardziej narażone na Covid-19 niż osoby bez takiego rozpoznania.



Efekt był najsilniejszy w przypadku uzależnienia od opioidów, a następnie od tytoniu. Osoby z rozpoznaniem SUD były również bardziej narażone na ciężki przebieg Covid-19. Hospitalizacje i zgony pacjentów z COVID-19 były częstsze u osób z zarejestrowanymi SUD w porównaniu z osobami bez uzależnień (odpowiednio 41,0 proc. wobec 30,1 proc i 9,6 proc. wobec 6,6 proc.).

07:47 Indie

W ciągu ostatniej doby w Indiach zarejestrowano 97,9 tys. nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało ministerstwo zdrowia. Zmarły 1132 osoby z Covid-19.



Łączny bilans pandemii w Indiach to obecnie 5,12 mln zakażeń i 83 198 zgonów zakażonych pacjentów. Pod względem liczby przypadków Indie są drugim po USA najbardziej dotkniętym pandemią krajem na świecie, a pod względem liczby zgonów - trzecim, po USA i Brazylii.



Krzywa nowych dziennych zakażeń w kraju nieustanie pnie się w górę od ponad dwóch miesięcy, a nowych przypadków przybywa najszybciej na świecie. Rośnie też liczba zgonów, mimo że w Indiach notuje się ich proporcjonalnie mniej niż w innych krajach. Od dwóch tygodni na Covid-19 umiera ponad tysiąc osób dziennie.

06:23 Brazylia

Brazylijskie ministerstwo zdrowia poinformowało o 984 nowych zgonach z powodu koronawirusa. Stwierdzono też 36 820 nowych przypadków infekcji. Zarówno te liczby jak i z poprzedniej doby świadczą o tendencji wzrostowej zgonów i zakażeń.



Eksperci obawiają się że może to świadczyć, iż pandemia nasila się.



Z powodu koronawirusa w Brazylii zmarło już 134 106 chorych a liczba osób zainfekowanych wzrosła do 4 419 083.



Pod względem liczby zakażeń koronawirusem Brazylia jest obecnie na trzecim miejscu na świecie - po Stanach Zjednoczonych i Indiach i na drugim, po USA, jeśli chodzi o liczbę zgonów.



06:21 Meksyk

O 4 444 nowych przypadkach koronawirusa i 300 kolejnych zgonach poinformowały władze meksykańskie. Łączna liczba zakażonych wzrosła do 680 931 a zgonów do 71 978.



Są to jedynie przypadki potwierdzone a - jak przyznają władze - liczba zakażeń i zgonów jest najprawdopodobniej znacznie wyższa.



Pandemia spowodowała katastrofalne załamanie gospodarki meksykańskiej i zmusiła rząd do drastycznych oszczędności, w tym zmniejszenia liczby urzędów centralnych. Meksyk jako jeden z krajów świata najsilniej zaatakowanych przez Covid-19 utracił do końca czerwca 18,7 proc. swego PKB w porównaniu z czerwcem ub. roku.



Meksyk jest czwartym najciężej doświadczonych przez pandemię krajów świata. Więcej zgonów związanych z koronawirusem zarejestrowano w USA, Brazylii i Indiach.

06:18 Niemcy

Liczba nowych przypadków koronawirusa w Niemczech wzrosła o 2 194 do 265 857 - poinformował Instytut im. Roberta Kocha. Zmarły kolejne 3 osoby. Tym samym bilans ofiar śmiertelnych Covid-19 wzrósł do 9 371.



Wśród krajów związkowych najwięcej infekcji wykryto dotychczas w Nadrenii Północnej-Westfalii, Bawarii i Badenii-Wirtembergii, a najmniej w sąsiadującej z Polską Meklemburgii-Pomorzu Przednim.

06:15 Trump o szczepionkach

Prezydent Donald Trump oświadczył, że przed końcem tego roku może być gotowych do rozdysponowania co najmniej 100 mln dawek szczepionki na koronawirusa. Wcześniej dyrektor CDC oceniał, że może to nastąpić dopiero w połowie przyszłego roku lub nawet później. Prezydent ocenił jednak, że dyrektor federalnych Centrów Kontroli i Zapobiegania Chorobom Robert Redfield pomylił się.



06:13 USA

O 998 wzrósł w ciągu ostatniej doby bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore.



Tym samym od wybuchu epidemii zmarło już 196 691 Amerykanów. Zgodnie z prognozami University of Washington w Seattle, w niedzielę bilans zgonów w USA przekroczy 200 tys. Do końca roku sięgnie natomiast ok. 400 tys.



Dyrektor amerykańskiego Centrum ds. Kontroli i Zapobiegania Chorobom (CDC) Robert Redfield powiedział na przesłuchaniu w Senacie, że noszenie maseczki stanowi lepszą ochronę przed koronawirusem niż szczepionka. Podkreślił, że ewentualna szczepionka może zapewnić odporność tylko u 70 proc. osób, które ją przyjmą.