Polska i sześć innych państw europejskich znalazły się na opublikowanej przez rząd Irlandii nowej "zielonej liście" krajów, do których można podróżować bez restrykcji, m.in. obowiązkowej kwarantanny po powrocie.

Zdj. ilustracyjne / Niall Carson / PAP/EPA

Na liście oprócz Polski znalazły się: Cypr, Finlandia, Islandia, Litwa, Łotwa i Niemcy, zaś zdjęte zostały z niej: Estonia, Grecja, Grenlandia, Norwegia, Słowacja, Węgry i Włochy. Zmiany wejdą w życie w najbliższy poniedziałek.

Irlandzkie władze zalecają, aby powstrzymać się od podróży do państw spoza listy, o ile nie jest to bezwzględnie konieczne, zaś w przypadku powrotu z któregoś z nich należy przez 14 dni pozostawać w jednej lokalizacji i unikać bezpośrednich kontaktów z innymi ludźmi oraz innych sytuacji społecznych w takim stopniu, jak to tylko możliwe.

Aktualizacja "zielonej listy" jest efektem ustaleń podjętych we wtorek przez irlandzki rząd. Zgodnie z nimi, lista będzie aktualizowana co tydzień, w każdy czwartek, a zmiany będą wchodzić w życie w następujący po nim poniedziałek. Warunkiem uznania danego kraju za bezpieczny jest to, że według danych Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) liczba zakażeń koronawirusem w ciągu ostatnich 14 dni nie może przekraczać 25 na 100 tys. mieszkańców.

Na pierwszej zielonej liście znalazły się te kraje, w których ten wskaźnik był niższy niż w Irlandii, ale w związku z tym, że w Irlandii w ostatnich kilku tygodniach liczba zakażeń również szybko rośnie, kryterium to przestało spełniać swoje zadanie.