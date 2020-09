Już 194 467 osób zmarło w Stanach Zjednoczonych na Covid-19 - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. Zgodnie z najnowszymi prognozami University of Washington w Seattle do końca roku liczba Amerykanów, którzy umrą na Covid-19, przekroczy 400 tys. Polskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 377 nowych przypadkach koronawirusa w Polsce. 15 osób zmarło. Łącznie w naszym kraju od początku trwania epidemii zaraziło się 74 529 osób. Lekarzom nie udało się uratować 2 203 z nich. Od dziś w Polsce działają trzy typy szpitali przeznaczonych dla pacjentów z koronawirusem. To jeden z elementów przygotowania do spodziewanej jesiennej fali zachorowań.Wydarzenia związane z pandemią śledzimy dla Was w relacji na żywo z 15 września.

Zdj. ilustracyjne /MAXIM SHIPENKOV /PAP/EPA

