Wielka Brytania zatwierdziła - jako pierwszy kraj świata - szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki: to trzecia zachodnia szczepionka, która dała pozytywne wyniki. W Stanach Zjednoczonych - gdzie całkowita liczba wykrytych zakażeń koronawirusem zbliża się do 20 mln - prezydent elekt Joe Biden wezwał Donalda Trumpa, by ten publicznie zaszczepił się przeciw SARS-CoV-2. W Polsce rzecznik resortu zdrowia zapowiedział na 11-15 stycznia akcję masowego testowania pod kątem koronawirusa nauczycieli klas 1-3. Potwierdził również nieoficjalne ustalenia RMF FM, że po feriach możliwy jest powrót najmłodszych uczniów do szkół. Najważniejsze informacje związane z pandemią koronawirusa w Polsce i na świecie zbieramy dla Was w aktualizowanym na bieżąco raporcie dnia!

Zdjęcie ilustracyjne

* Resort zdrowia poinformował dzisiaj o 12 955 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 565 chorych na Covid-19. Aktualny bilans pandemii w naszym kraju to 1 281 414 wykrytych zakażeń i 28 019 ofiar śmiertelnych.

* Od 11 do 15 stycznia przeprowadzona zostanie operacja testowania na obecność koronawirusa nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych - zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Potwierdził również nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy o tym, że rząd chce, by po feriach najmłodsi uczniowie wrócili do szkół. WIĘCEJ PRZECZYTASZ TUTAJ >>>>

* Według nieoficjalnych informacji naszego reportera, po 17 stycznia możliwe jest także otwarcie hoteli i stoków narciarskich, zamknięte mają natomiast pozostać siłownie i restauracje. WIĘCEJ PISZEMY TUTAJ >>>>

* Rząd Mateusza Morawieckiego wciąż nie potrafi dać jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu. O sprawie PISZEMY TUTAJ >>>>

* W większości krajów Unii Europejskiej środa jest czwartym dniem szczepień przeciw Covid-19. W Polsce w pierwszych trzech dniach kampanii zaszczepiliśmy ponad 14 tysięcy przedstawicieli sektora ochrony zdrowia. Do szczepień zgłosiło się dotąd natomiast 40 procent uprawnionych: 400 tysięcy z miliona.

* Wielka Brytania zatwierdziła - jako pierwszy kraj świata - szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki. Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że dzięki tej decyzji kraj ma szansę na wyjście z pandemii koronawirusa do wiosny. PRZECZYTAJ WIĘCEJ >>>>



* Kiedy możemy zaszczepić się przeciwko Covid-19? Jak zapisać się na szczepienie? Przygotowaliśmy dla Was PORADNIK: PRZECZYTAJCIE! >>>>

* Jakie mogą być skutki uboczne szczepionki na Covid-19? Czy jest się czego bać? ZBIERAMY FAKTY, ROZPRAWIAMY SIĘ z MITAMI >>>>

20:18 KORONAWIRUS W BELGII

W Belgii cały czas spadają liczby hospitalizacji i nowych przypadków Covid-19. I choć eksperci ostrzegają przed zbytnim optymizmem, to kraj radzi sobie szczególnie dobrze w porównaniu z innymi krajami europejskimi - informuje telewizja VRT.



Średnio 158 pacjentów z Covid-19 trafiało do szpitala każdego dnia między 23 a 29 grudnia, co stanowi spadek o 14 procent w porównaniu z poprzednim tygodniem.



We wtorek hospitalizowanych musiało być 199 osób, a 201 zostało wypisanych ze szpitali. Liczba pacjentów z koronawirusem w belgijskich szpitalach wynosi 2423, z czego 499 osób jest na intensywnej terapii. 274 pacjentów jest w ciężkim stanie.



Codziennie od 20 do 26 grudnia notowano średnio 1801 nowych przypadków zakażenia koronawirusem - to o 29 procent mniej niż w poprzednim tygodniu.



Spada też liczba zgonów. W ostatnim tygodniu notowano średnio 77 dziennie, a to o 18 procent mniej niż tydzień wcześniej.

20:11 ZMIANY W UŻYTKOWANIU SZCZEPIONKI W POLSCE

Ministerstwo Zdrowia: pozyskanie i podanie sześciu dawek z jednej fiolki Corminaty jest optymalne, dopuszczalne i bezpieczne.





/ Grafika RMF FM





20:04 NOWE RESTRYKCJE W WIELKIEJ BRYTANII

Z powodu nowej odmiany koronawirusa brytyjski minister zdrowia Matt Hancock podniósł restrykcje na kolejnych obszarach kraju.



Od jutra ponad 44 miliony osób, czyli więcej niż trzy czwarte ludności Anglii, podlegać będzie najwyższym obostrzeniom.

Niestety nowy wariant koronawirusa rozprzestrzenia się w bardzo dużej części Anglii. To powoduje, że musimy wprowadzić restrykcje czwartego poziomu na jeszcze większym obszarze - mówił Matt Hancock.



Oznacza to zakaz wychodzenia z domu poza najważniejszymi potrzebami oraz zakaz spotkań z osobami spoza własnego gospodarstwa domowego.

19:48 NOWE PRZEPISY WS. KWARANTANNY

W Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację rozporządzenia zwalniającą z kwarantanny m.in. obywateli UE przejeżdżających przez Polskę. Nowe przepisy doprecyzowują również, że obowiązek odbywania kwarantanny mają też osoby przekraczające granicę wewnętrzną transportem zbiorowym.



Opublikowana w Dzienniku Ustaw nowelizacja rządowego rozporządzenia zwalnia z obowiązku odbywania kwarantanny obywateli: państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz ich małżonków i dzieci, którzy będą jedynie przejeżdżać przez Polskę do miejsca swojego zamieszkania lub pobytu.

Zobacz również: Nowe przepisy dotyczące kwarantanny

19:40 SZCZEPIENIA W GRECJI

Grecki centroprawicowy rząd zakończył priorytetowy program szczepień wyższych urzędników państwowych po tym, jak zamieszone w mediach społecznościowych ich selfie podczas tej akcji spotkały się z negatywną reakcją związków zawodowych branży medycznej i partii opozycyjnych.



Zastępczyni rzecznika rządu Aristotelia Peloni powiedziała w środę, że plan szczepień 126 urzędników rządowych i organizacji państwowych został przerwany i że około połowa z nich otrzymała szczepionkę.



Spodziewano się, że jedynie niewielka liczba wyższych urzędników otrzyma szczepionkę publicznie, w ramach akcji uświadamiającej, że szczepienie jest bezpieczne i konieczne, lecz liczba osób znajdujących się na priorytetowej liście zaskoczyła wielu ludzi.

19:25 MĘŻCZYZNA ZMARŁ PO PODANIU SZCZEPIONKI

Władze regionu Kalmar na południu Szwecji poinformowały o pierwszym w tym kraju przypadku zgonu osoby, która została zaszczepiona przeciw Covid-19. 85-letni mężczyzna, cierpiący na liczne choroby, zmarł dzień po przyjęciu szczepionki.



O SZCZEGÓŁACH PISZEMY TUTAJ>>>

19:12 RZĄDOWA AKCJA #SZCZEPMYSIĘ

19:00 SZCZEPIENIA WE FRANCJI

We Francji rozpoczyna się szeroko zakrojona kampania informacyjna w sprawie szczepień na Covid-19.



Ponad 200 merów miast chce zaszczepić się przed kamerami, by skłonić do zmiany zdania ponad połowę rodaków, którzy nie chcą tego zrobić.

18:45 KŁOPOTY KIN WE WŁOSZECH

O 93 procent zmniejszyły się w tym roku we Włoszech wpływy ze sprzedaży biletów do kin w porównaniu z rokiem poprzednim. Przychody były niższe o 460 milionów euro - poinformowała w środę branża kinowa.



W całym kraju sprzedano w roku pandemii 28 milionów biletów, z czego wpływy wyniosły ponad 182 miliony euro. Z tej sumy 103 mln euro to przychody ze sprzedaży biletów na włoskie filmy i koprodukcje.



Jak odnotowano w raporcie na temat kryzysu kin, do lutego, czyli do wybuchu pandemii, wpływy w tym roku były o 20 procent wyższe niż w tym samym okresie w 2019 r.

Kina we Włoszech zamknięte były od marca do połowy czerwca. Wraz z nadejściem drugiej fali pandemii zostały ponownie zamknięte pod koniec października. Nie wiadomo na razie, kiedy wznowią działalność.

18:35 ZAOSTRZENIE RESTRYKCJI W CHINACH

W związku z narastającym ryzykiem wzrostu liczby zakażeń koronawirusem Chiny zwiększą środki przeciwepidemiczne przed okresem świątecznym z okazji przypadającego w lutym Chińskiego Nowego Roku - ogłosiła w środę państwowa komisja zdrowia.



W Chinach kontynentalnych wykryto w grudniu 104 lokalne przypadki Covid-19, czyli o ponad 76 proc. więcej niż w listopadzie, a na świecie pojawiły się nowe warianty koronawirusa - podkreślił na konferencji prasowej rzecznik komisji Hu Qiangqiang, cytowany przez państwową agencję Xinhua.



Według komisji ryzyko kolejnych zakażeń dodatkowo wzrośnie w okresie świątecznym, gdy tradycyjnie setki milionów robotników napływowych wracają z miast do rodzinnych miejscowości, by spotkać się z krewnymi. Z tego powodu urzędnikom nakazano wzmocnienie środków przeciwepidemicznych, w tym nasilenie dezynfekcji na dworcach i w pociągach. Władze wzywają również mieszkańców do ograniczenia podróży i wielkości zgromadzeń do maksymalnie 10 uczestników.

18:21 BILANS PANDEMII KORONAWIRUSA WE WŁOSZECH

575 osób zmarło ostatniej doby we Włoszech na Covid-19, potwierdzono 16 202 nowe zakażenia koronawirusem - poinformowało w środę ministerstwo zdrowia. Jednego dnia wykonano 169 tysięcy testów, z których 9 proc. dało wynik pozytywny.



Bilans zgonów od początku epidemii wzrósł do 73 604 i jest najwyższy w Europie.



Koronawirusa wykryto dotychczas u ponad 2 milionów mieszkańców Włoch; wyzdrowiało około 1,4 miliona. Obecnie zakażonych jest co najmniej 564 tys. osób.



Liczba hospitalizowanych pacjentów wynosi 23,5 tysiąca. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa 2,5 tysiąca najciężej chorych na Covid-19.

17:53 KOLEJNE REKORDY ZAKAŻEŃ W WIELKIEJ BRYTANII

Aż 981 nowych zgonów z powodu Covid-19 zarejestrowano w ciągu ostatniej doby w Wielkiej Brytanii, co jest najwyższym bilansem od końca kwietnia, a liczba nowo wykrytych zakażeń koronawirusem po raz drugi z rzędu przekroczyła 50 tys. - podał w środę brytyjski rząd.



Liczba zgonów jest prawie 2,5-krotnie wyższa od bilansu z wtorku i o 237 wyższa od tego z poprzedniej środy, który był do tej pory najgorszym od początku drugiej fali epidemii. Zwraca uwagę, że aż 919 spośród tych nowych zgonów zarejestrowano w Anglii, co jest największą liczbą od 21 kwietnia, podczas gdy w Szkocji, Walii i Irlandii Północnej bilanse są na podobnych poziomach, co w ostatnich dniach.



W całym kraju z powodu Covid-19 zmarło dotychczas 72 548 osób, z czego 63 298 w Anglii, 4510 - w Szkocji, 3429 - w Walii, a 1311 - w Irlandii Północnej. Pod względem liczby zgonów Wielka Brytania zajmuje szóste miejsce na świecie - za Stanami Zjednoczonymi, Brazylią, Indiami, Meksykiem i Włochami.

17:23 TRAGICZNA ŚMIERĆ W USA

Mike i Carol Bruno z Chicago, którzy byli małżeństwem przez 59 lat, zmarli na Covid-19 w odstępie 10 dni. Jak mówi ich syn Joseph, życie odebrało im jedno strzyżenie włosów w domu. Ma nadzieję, że ich historia posłuży jako ostrzeżenie dla innych - podało CNN.



CAŁĄ HISTORIĘ OPISUJEMY TUTAJ>>>

17:13 AKCJA SZCZEPIEŃ STARSZYCH OSÓB W HISZPANII

Jak poinformował Norberto Sotomayor z regionalnej prokuratury w Sewilli, członkowie rodzin osób starszych odmawiający poddania ich szczepieniom “powinni liczyć się z możliwością utraty prawa do opieki" nad tymi seniorami.



Podczas wtorkowej rozmowy z hiszpańskimi mediami przedstawiciel prokuratury stwierdził, że jego ostrzeżenie wynika z przypadku rodziny, która zakazała szczepienia sędziwego członka familii przebywającego w jednym z domów spokojnej starości w prowincji Sewilla. Dodał, że spodziewa się kolejnych takich przypadków.

16:55 CHIŃSKA SZCZEPIONKA MNIEJ SKUTECZNA, ALE MOŻNA JĄ PRZECHOWYWAĆ W WYŻSZEJ TEMPERATURZE

16:43 SZCZEPIENIA NA UKRAINIE

Ministerstwo ochrony zdrowia Ukrainy podpisało kontrakt na dostawy w maksymalnie krótkim terminie szczepionki przeciwko koronawirusowi produkcji chińskiej firmy Sinovac Biotech - poinformowało w środę biuro prezydenta Ukrainy.



"Ukraina będzie stosować tę szczepionkę do ochrony przede wszystkich tych obywateli, w przypadku których ryzyko zakażenia jest ogromne i tych, którzy pełnią kluczowe role w walce z pandemią. Szczepionki będą bezpłatne" - napisano w komunikacie.

16:25 WIELKA BRYTANIA. EKSPERCI O SZCZEPIENIACH

Zaszczepienie jak największej liczby osób pierwszą dawką szczepionki przeciw koronawirusowi powinno mieć priorytet przed podaniem drugiej dawki tym, którzy już otrzymali pierwszą - zarekomendowała w środę brytyjska komisja ds. szczepień (JCVI).



Jak wyjaśniono w przypadku obu szczepionek - stworzonej przez firmy Pfizer i BioNTech, która jest stosowana od ponad trzech tygodni, jak i tej firmy AstraZeneca i Uniwersytetu Oksfordzkiego, która w środę rano została dopuszczona do użycia - znaczący stopień odporności uzyskiwany jest już po przyjęciu pierwszej dawki, po około dwóch tygodniach od szczepienia.

16:18 SZCZEPIENIA DLA PRACOWNIKÓW OCHRONY ZDROWIA

16:12 W TAJWANIE PIERWSZY PRZYPADEK ZAKAŻENIA NOWĄ ODMIANĄ KORONAWIRUSA

W Tajpej potwierdzono w środę pierwszy przypadek zakażenia zmutowanym szczepem koronawirusa z Wielkiej Brytanii. Osoba ta nie została zakażona lokalnie - poinformowało Centrum ds. Kontroli Chorób na Tajwanie (CECC).



Pomimo małego prawdopodobieństwa dalszego roznoszenia się wirusa, rząd Tajwanu zdecydował o zamknięciu od 1 stycznia granic dla większości obcokrajowców.

15:59 SZWAJCARIA. MIMO WYSOKIEGO WSKAŹNIKA ZGONÓW I WYKRYCIA NOWYCH SZCZEPÓW KORONAWIRUSA NIE BĘDZIE NOWYCH RESTRYKCJI

Władze Szwajcarii zapowiedziały w środę, że nie wprowadzą nowych restrykcji epidemicznych, mimo wzrostu przypadków śmiertelnych i pojawienia się w tym kraju nowych szczepów koronawirusa z Wielkiej Brytanii i Republiki Południowej Afryki.



Rada Federacyjna przeprowadziła szczegółową analizę obecnej sytuacji epidemicznej. Jest ona nadal niepokojąca ze względu na wysoki poziom nowych zakażeń oraz pojawienie się w Szwajcarii dwóch nowych typów wirusa (...). Jednak Rada Federacyjna doszła do wniosku, że środki (zaradcze) przedsięwzięte 18 grudnia są właściwe i nie muszą zostać zaostrzone - głosi komunikat rządu

15:47 PREMIER ZAPOWIADA POMOC DLA PODHALA

Premier Mateusz Morawiecki zapowiada nowy program ratunkowy dla miejscowości turystycznych. Ma być kierowany nie do konkretnych branż, a do wskazanych powiatów, zwłaszcza na południu Polski. Jak zapowiedział Morawiecki MRPiT oraz PFR przygotowują tzw. tarczę regionalną.



O SZCZEGÓŁACH PISZEMY TUTAJ>>>

15:40 PREZES KRAKOWSKIEGO SZPITALA O STOSOWANIU SZCZEPIONEK

Z jednej fiolki mogłoby być sześć, a nie pięć dawek szczepionki - ocenił prezes Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski. Zgodnie z zaleceniami, zawartość jednej fiolki jest przeznaczona na pięć dawek.



Po dotychczasowych szczepieniach widzimy, że w fiolce pozostaje zawartość jeszcze ok. 0,5 ml preparatu, który mógłby stanowić jeszcze jedną, czyli szóstą dawkę. Zaleca się jednak, aby zawartość fiolki była rozłożona na pięć dawek. Przyznam szczerze, że szkoda, że nie wykorzystujemy całej zawartości fiolki - powiedział w środę PAP prezes Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Artur Asztabski.



Szpital Rydygiera jest wśród siedmiu pierwszych placówek, które w niedzielę otrzymały pierwszą partię produktu Pfizer-BioNTech. Pierwszą partię - 75 dawek - już podano personelowi placówki.



W środę do lecznicy dotarły preparaty z drugiej partii i rozpoczęło się szczepienie kolejnych 75 pracowników.

15:28 TESTOWANIE NAUCZYCIELI

15:25 W NIEMCZECH PO RAZ PIERWSZY PONAD TYSIĄC ZGONÓW Z POWODU COVID-19

W Niemczech po raz pierwszy od początku pandemii koronawirusa dobowa liczba zgonów przekroczyła 1000. W środę rano berliński Instytut im. Roberta Kocha (RKI) poinformował o 1129 kolejnych przypadkach śmiertelnych. Stwierdzono 22 459 nowych zakażeń.



Łącznie w Niemczech od wybuchu pandemii na skutek koronawirusa zmarło 32 107 osób. Zakaziło się w sumie 1 687 185 osób.

15:16 NIEMIECKI MINISTER ZDROWIA: RESTRYKCJE POWINNY ZOSTAĆ PRZEDŁUŻONE

Minister zdrowia Niemiec Jens Spahn ocenił w środę, że restrykcje epidemiczne muszą zostać częściowo przedłużone w kraju i podkreślił, że śmiertelność z powodu Covid-19 jest wysoka. "Nie rozumiem, jak w tej sytuacji możemy wrócić do trybu sprzed blokady" - powiedział.



Spahn po raz ostatni w 2020 roku spotkał się z dziennikarzami na konferencji prasowej w Berlinie. Zapowiedział, że "bez wątpienia" ograniczenia będą obowiązywać nawet po 10 stycznia, czyli ostatnim dniu trwającego obecnie w Niemczech całkowitego lockdownu.

15:12 KORONAWIRUSOWE RESTRYKCJE. NIEPRAWIDŁOWOŚCI W ŚWIĘTOKRZYSKIEM

Maciej Ślusarczyk, oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przekazał, że we wtorek świętokrzyscy policjanci skontrolowali 96 klubów fitness, 158 placówek handlowych, 125 lokali gastronomicznych oraz 394 pozostałych obiektów podlegających restrykcjom.



Policjanci odnotowali 16 wykroczeń, z których 11 zakończyło się nałożeniem mandatów, w trzech przypadkach sprawy skierowano do sądu, a dwie osoby zostały pouczone. Dotyczyły one nieprzestrzegania obowiązku zasłaniania ust i nosa - poinformował w środę PAP Ślusarczyk.



Nieprawidłowości ujawniono m.in. Jędrzejowie. Około godziny 9 policjanci pełniący służbę na terenie miasta weszli do jednego z klubów fitness. Lokal był otwarty, a w środku recepcjonistka i osoba ćwicząca. Mundurowi sporządzili dokumentację opisującą całą sytuację - powiedział. Kontrola została powtórzona po godzinie 19. Tym razem funkcjonariusze spotkali na miejscu 14 osób.



Podczas kontroli pracownicy klubu przedstawili zaświadczenia, z których miało wynikać, że wszyscy ćwiczący w lokalu są członkami klubu sportowego, zatem nie łamią przepisów. Informacja o tym zdarzeniu została przekazana do służb sanitarnych - dodał funkcjonariusz.

15:05 WŁOCHY. PREMIER WYKLUCA OBOWIĄZKOWE SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Premier Włoch Giuseppe Conte wykluczył w środę możliwość wprowadzenia obowiązku szczepień przeciwko koronawirusowi. Na konferencji prasowej podsumowującej rok ogłosił, że stan wyjątkowy z powodu pandemii będzie przedłużany tak długo, jak będzie to konieczne.



Konferencja prasowa w Rzymie rozpoczęła się od minuty ciszy w hołdzie dla osób zmarłych podczas pandemii Covid-19.



Conte zapowiedział, że do kwietnia zaszczepionych zostanie we Włoszech około 10-15 milionów osób, co będzie oznaczać zamknięcie pierwszej fazy tej kampanii. Wtedy, jak dodał, można będzie dokonać jej wstępnego bilansu.



Zaapelował do rodaków, by się zaszczepili mówiąc: Proszę wszystkich o wysiłek, odłóżmy na bok ideologie i emocjonalne reakcje, dokonajmy aktu solidarności z całą wspólnotą narodową.

14:58 PANDEMIA KORONAWIRUSA W POLSCE. ZMARŁO 66 LEKARZY

Koronawirus przyczynił się do śmierci m.in. 66 lekarzy, 48 pielęgniarek, 10 dentystów, 4 farmaceutów, 5 ratowników medycznych i 4 położnych - wynika z danych Ministerstwa Zdrowia.



Udostępnione PAP w środę zestawienie pokazuje, że od początku epidemii w Polsce zakażenie koronawirusem wykryto m.in. u 19 735 lekarzy, 1498 diagnostów laboratoryjnych, 49 361 pielęgniarek, 4589 położnych, 2921 ratowników, 1797 dentystów i 2009 farmaceutów.



Dane o zgonach obejmują stan z 28 grudnia, a o zakażeniach z 29 grudnia.

14:50 POMOC DLA LOTu

14:42 EKSPERT O POWROCIE DZIECI DO SZKÓŁ

Słyszałam, że rozważany jest powrót najmłodszych do szkół i będzie to poprzedzone badaniami przesiewowymi u nauczycieli i myślę, że jednocześnie także szczepieniem nauczycieli. Jak kania dżdżu czekamy na uruchomienie edukacji, bo to - mówiąc kolokwialnie - rozwala gospodarkę i stosunki społeczne, ale myślę, że jest jeszcze za wcześnie, by podjąć tę decyzję - zaznaczyła prof. Anna Piekarska, która jest kierownikiem Katedry Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.



Zdaniem specjalistki chorób zakaźnych, która jest też m.in. członkinią rady medycznej przy głównym doradcy premiera ds. Covid-19, przy dużej dynamice epidemii wręcz niemożliwe jest, by strategiczne decyzje - jak np. o otwarciu szkół - nie były podejmowane w trybie doraźnym.



O SZCZEGÓŁACH PISZEMY TUTAJ>>>

14:35 NIEMCY. EKONMISTA: COVIDOWI PACJENCI MOGĄ BYĆ LURATYWNI DLA SZPITALI

Niemiecki ekonomista z Uniwersytetu Duisburg-Essen, Juergen Wasem, zwrócił uwagę w wywiadzie dla dziennika "Die Welt", że pacjenci zainfekowani Covid-19 mogą przynosić szpitalom duże zyski. Odniósł się w ten sposób do informacji o problemach placówek służby zdrowia spowodowanych pandemią.



"(Pacjenci z Covid-19) mają potencjał, by być lukratywnymi dla klinik. Muszą często być podłączeni do respiratorów, niejednokrotnie przez długi czas. Oczywiście wiąże się to z wysokimi kosztami, ale też wysokimi przychodami. Zasadniczo, z pacjentami wymagającymi wspomagania oddychania, szpitale mogą osiągać dobre wyniki ekonomiczne" - stwierdził w środowej rozmowie naukowiec, specjalizujący się w kwestiach finansowych służby zdrowia.

14:28 W WARSZAWIE PODCZAS PANEMII WIĘCEJ OSÓB KORZYSTA Z PROGRAMÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

Od początku epidemii zaobserwowaliśmy wzrost liczby osób korzystających z programów żywnościowych realizowanych przez miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej - przekazała w środę Aldona Machnowska-Góra, zastępca prezydenta Warszawy.



Jak poinformowała wiceprezydent, we współpracy z Bankiem Żywności SOS w Warszawie została przygotowana została rezerwa racji żywnościowych, z których każda zawierała 10 kg produktów i menu opracowane przez dietetyka. Do początku listopada OPS-y przekazały łącznie ponad 3 tys. racji żywnościowych.

14:20 MASOWE TESTOWANIE NAUCZYCIELI. W MAŁOPOLSCE ZAINTERESOWANYCH JEST OK. 8 TYS.

W Małopolsce badania nauczycieli na obecność koronawirusa odbędą się od 11 do 15 stycznia - dowiedziała się PAP w sanepidzie. Wykonaniem testu zainteresowanych jest ok. 8 tys. osób - nieco ponad połowa uczących w klasach I-III szkół podstawowych.



Od dłuższego czasu dowiadywaliśmy się we wszystkich szkołach, kto w razie ewentualnego wznowienia nauczania 18 stycznia jest zainteresowany testami na obecność koronowirusa. Chodziło nie tylko o wychowawców, ale o wszystkich nauczycieli uczących w klasach I-III oraz pracowników obsługi. Zainteresowanie wyraziła w Małopolsce tylko połowa tych osób - około 8 tysięcy - powiedziała PAP małopolska kurator oświaty Barbara Nowak.



Podkreśliła, że dla nauczycieli testy będą bezpłatne. Według kurator cześć pedagogów obawia się tego, że uzyskanie pozytywnego wyniku oznacza nie tylko konieczność izolacji osoby zakażonej, ale też kwarantannę dla pozostałych członków rodziny.

14:13 CO z ZAKAZEM WYCHODZENIA z DOMU w SYLWESTRA? JASNEJ ODPOWIEDZI RZĄDU BRAK

Rząd wciąż nie potrafi dać jasnej odpowiedzi na pytanie, czy w noc sylwestrową będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu.

Problem wynika z tego, że gabinet Mateusza Morawieckiego wprowadził zakaz rozporządzeniem - a powinien ustawą.

14:07 PREMIER: SZYKUJEMY FUNDUSZ WSPARCIA w RAZIE POWIKŁAŃ po SZCZEPIENIU

Chcemy przygotować fundusz, który zwiększy skłonność do szczepienia się przeciwko Covid-19, jednocześnie da pewność, że w przypadku jakichkolwiek powikłań będzie wsparcie państwa polskiego - oświadczył dzisiaj premier Mateusz Morawiecki.

13:57 EKSPERCI KOMENTUJĄ WYSOKI BILANS ZGONÓW na COVID-19

Najnowszy wysoki bilans zgonów z powodu Covid-19 wskazuje, że najprawdopodobniej chorzy zbyt późno zgłaszają się do lekarza - ocenia wirusolog prof. Włodzimierz Gut.

Z kolei zdaniem dra Michała Sutkowskiego, podana dzisiaj przez resort zdrowia liczba 565 nowych przypadków śmiertelnych "jest kumulacją z przynajmniej kilku dni".

"Jest jakiś problem z raportowaniem" - ocenił lekarz, dodając, że "jeżeli istnieje pewne przesunięcie w raportach, lepiej byłoby podawać - obok tej liczby dziennej - średnią z tygodnia".

13:18 W CIĄGU TRZECH DNI ZASZCZEPILIŚMY PONAD 14 TYSIĘCY LUDZI

Od niedzieli do godziny 18:30 we wtorek zaszczepiono w Polsce przeciw koronawirusowi 14 159 ludzi: takie dane przedstawił resort zdrowia.

13:09 PO NOWYM ROKU ZACZNIEMY SPRAWDZAĆ, czy MUTACJA KORONAWIRUSA DOTARŁA do POLSKI

W przyszłym roku rozpoczynamy badania dot. obecności w Polsce mutacji koronawirusa - zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Cytat Będą losowo wybierane próbki do sekwencjonowania wirusa pod kątem wykrycia chociażby tej mutacji. (...) Nie łudźmy się. Nasi sąsiedzi już tę mutację mają u siebie wykrytą. Żyjemy w świecie zglobalizowanym, więc na pewno - jeżeli jeszcze nie dotarła ta mutacja do Polski - to w pewnym momencie do nas dotrze. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz

Andrusiewicz zauważył, że "niektórzy z naukowców mówią, że (mutacja koronawirusa) jest bardziej zaraźliwa, a inni (...), że nie mają do czynienia z większą zjadliwością, zakażalnością".

Podkreślił również, że "nie jest to mutacja, która powoduje jakiś cięższy przebieg choroby".

12:34 OD 11 do 15 STYCZNIA WIELKIE TESTOWANIE NAUCZYCIELI

Od 11 do 15 stycznia przeprowadzona zostanie operacja testowania na obecność koronawirusa nauczycieli klas 1-3 szkół podstawowych - zapowiedział rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Dodał, że do testów zgłosiło się już blisko 200 tysięcy nauczycieli nauczania początkowego.

Andrusiewicz potwierdził również nieoficjalne ustalenia dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy o tym, że rząd chce, by po feriach najmłodsi uczniowie wrócili do szkół.

11:49 KARCZEWSKI po SZCZEPIENIU: NIE MAM ŻADNYCH SKUTKÓW UBOCZNYCH

Były marszałek Senatu Stanisław Karczewski (PiS) poinformował na Twitterze, że nie odczuwa żadnych skutków ubocznych szczepienia przeciw Covid-19.

Karczewski przyjął pierwszą dawkę Comirnaty wraz z obecnym marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim (KO) - obaj są lekarzami - wczoraj w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie.

O swoim dobrym samopoczuciu po szczepieniu Stanisław Karczewski mówił również w TVP Info: "Przed chwilą sprawdzałem miejsce wkłucia. Nie mam żadnych śladów - ani miejscowych, ani ogólnych. Czuję się bardzo dobrze. Zachęcałem, zachęcam i będę zachęcał do szczepień, bo one są jedyną drogą do tego, żebyśmy powstrzymali pandemię".

11:43 MORAWIECKI: SZCZEPIONKA TO NASZA NADZIEJA

"Szczepionka to nasza nadzieja i szansa na powrót do normalności" - napisał premier Mateusz Morawiecki w poście na Facebooku, który opatrzył hashtagiem: #Szczepimysię.

11:26 NIEOFICJALNE USTALENIA RMF FM ws. OBOSTRZEŃ po FERIACH

Po 17 stycznia szkoły mogą zostać częściowo otwarte, możliwe jest także ponowne otwarcie stoków narciarskich i hoteli. Zamknięte mają natomiast pozostać siłownie i restauracje: tak, według nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Krzysztofa Berendy, wygląda w tej chwili plan rządu ws. obostrzeń po feriach.

/ Grafika RMF FM /

11:25 KORONAWIRUS w POSZCZEGÓLNYCH WOJEWÓDZTWACH

10:58 NAJWIĘCEJ NOWYCH ZAKAŻEŃ na MAZOWSZU i w WIELKOPOLSCE

Najwyższe bilanse nowych zakażeń koronawirusem zanotowały poprzedniej doby Mazowsze (1600) i Wielkopolska (1585).

Powyżej tysiąca przypadków potwierdzono również w województwach: śląskim (1299), kujawsko-pomorskim (1106) i pomorskim (1101).

10:35 JUŻ PONAD 28 TYSIĘCY OFIAR COVID-19 w POLSCE

Resort zdrowia poinformował właśnie o 12 955 nowych zakażeniach koronawirusem w Polsce i śmierci 565 chorych na Covid-19. Całkowita liczba wykrytych w Polsce od początku pandemii przypadków SARS-CoV-2 sięga już ponad 1,28 mln, zaś liczba ofiar śmiertelnych przekroczyła 28 tysięcy.

10:26 NOWE DANE RESORTU ZDROWIA

Ministerstwo Zdrowia podaje w najnowszym raporcie, że w polskich szpitalach przebywa obecnie ponad 17 200 chorych na Covid-19, a nieco ponad 1,5 tysiąca z nich potrzebuje respiratora.

Kwarantanną objętych jest w tej chwili w Polsce 159 tysięcy ludzi, a nadzorem epidemiologicznym: blisko 7 tysięcy.

Od początku pandemii koronawirusa pokonało już natomiast w naszym kraju ponad 1,02 mln zakażonych. Tylko ostatniej doby do grona ozdrowieńców dołączyło niemal 12 tysięcy ludzi.

10:04 BRYTYJCZYCY ZATWIERDZILI TRZECIĄ SZCZEPIONKĘ PRZECIW COVID-19

Wielka Brytania zatwierdziła - jako pierwszy kraj świata - szczepionkę przeciwko Covid-19 opracowaną przez koncern AstraZeneca i Uniwersytet Oksfordzki.

Brytyjski minister zdrowia Matt Hancock ogłosił, że dzięki tej decyzji kraj ma szansę na wyjście z pandemii koronawirusa do wiosny.

Szczepionka - jak informował jej producent - jest skuteczna w 70 procentach, ale przy zastosowaniu optymalnej dawki jej skuteczność wzrasta do mniej więcej 90 procent.

09:17 RZECZNIK RZĄDU o MANDATACH w SYLWESTRA

Policja będzie egzekwowała obowiązujące zakazy: m.in. limit 5 osób dla zgromadzeń publicznych oraz zakaz przemieszczania się w noc sylwestrową od godziny 19:00 do 6:00 rano - stwierdził w rozmowie z TVN24 rzecznik rządu Piotr Müller.

Dopytywany, czy osoby, które złamią zakaz sylwestrowy, muszą liczyć się z mandatem, Müller odparł, że "jakiś mandat jest możliwy do otrzymania zgodnie z obowiązującymi przepisami".

09:04 RZECZNIK RZĄDU ws. PRZEDŁUŻENIA OBOSTRZEŃ

W okolicach 10 stycznia podejmowane będą decyzje dot. ewentualnego przedłużenia obostrzeń, obowiązujących obecnie do 17 stycznia - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller.

W rozmowie z TVN24 stwierdził, że "żadnego wariantu w tej chwili nie wyklucza".

Dodał również, że podejmowane będą w tym czasie m.in. decyzje dotyczące szkół.

Dopytywany natomiast, czy - jeśli liczba zakażeń w okresie świątecznym okaże się niska - będzie szansa na zniesienie w czasie ferii zakazu poruszania się dzieci i młodzieży do 16. roku życia bez opieki rodzica w dni powszednie między 8:00 a 16:00, Müller odparł: "Takiej decyzji nie wykluczam, aczkolwiek nie jestem tutaj optymistą, jeżeli chodzi o modyfikowanie ograniczeń do 17 stycznia".

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ OBOWIĄZUJĄCYCH OBECNIE OBOSTRZEŃ: Kwarantanna narodowa. Nowe obostrzenia [LISTA]

08:01 TARCZA BRANŻOWA: TE ROZWIĄZANIA WCHODZĄ DZISIAJ w ŻYCIE

Jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości mniej więcej 2 tysięcy złotych oraz zwolnienie z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za okres od 1 do 30 listopada 2020: te rozwiązania z tzw. tarczy branżowej, czyli Tarczy 6.0, wchodzą dzisiaj w życie.

Tarcza branżowa zakłada również zawieszenie - od 1 stycznia - poboru opłaty targowej w przyszłym roku.

O wsparcie w ramach Tarczy 6.0 mogą starać się firmy reprezentujące branże: gastronomiczną; kulturalno-rozrywkową (estradową, targową, fotograficzną, filmową, muzealną); sportową (fitness, siłownie, rekreacja, baseny, aquaparki, uzdrowiska); sprzedaży detalicznej (targowiska, bazary); turystyczną (organizatorzy turystyki, hotele i podobne obiekty zakwaterowania, przewodnicy górscy, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, rezerwacja biletów); transportową (firmy autokarowe, taksówkarze); edukacyjną, cateringową i usług pralniczych.

07:18 BIDEN WZYWA TRUMPA do PUBLICZNEGO ZASZCZEPIENIA SIĘ

Amerykański prezydent elekt Joe Biden przedstawił swój plan walki z pandemią koronawirusa.

Odchodzącemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi nie szczędził przy tym słów krytyki za jego podejście do zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania się SARS-CoV-2. W ocenie Bidena gospodarz Białego Domu nie stanął na wysokości zadania, jeśli chodzi o walkę z epidemią.

Demokrata wezwał również Trumpa, by ten publicznie zaszczepił się przeciw Covid-19.

06:26 NOWA ODMIANA KORONAWIRUSA DOTARŁA do USA

W amerykańskim stanie Kolorado potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia zmutowanym, bardziej zaraźliwym szczepem koronawirusa, który po raz pierwszy zidentyfikowany został w południowo-wschodniej Anglii.

"Mamy pierwszy przypadek Covid-19 B.1.1.7 w Kolorado, tego samego, który szerzy się w Wielkiej Brytanii" - napisał na Twitterze gubernator Jared Polis.

Według stacji CNN, zakażenie nową odmianą koronawirusa wykryto u dwudziestolatka z hrabstwa Elbert, który ostatnio nie podróżował - musiał zatem zarazić się na miejscu.

05:49 USA: NIEMAL 169 TYSIĘCY NOWYCH ZAKAŻEŃ

W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Stanach Zjednoczonych blisko 169 tysięcy zakażeń koronawirusem, zarejestrowano też 1 718 zgonów z powodu Covid-19: takie dane przekazał Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore.

Amerykańscy eksperci ostrzegają, że w związku z najwyższą w historii liczbą hospitalizacji oraz brakiem pielęgniarek i niezbędnej aparatury, w tym respiratorów, niektóre szpitale mogą być zmuszone do ograniczeń w przyjmowaniu pacjentów.

Cytat Kiedy w szpitalach zabraknie miejsca, lekarze i bioetycy będą musieli decydować, którzy pacjenci (...) są potencjalnie do uratowania, a którzy nie. Analityk CNN ds. medycznych dr Jonathan Reiner

/ Grafika RMF FM /

05:34 ZOBACZ KALENDARIUM PANDEMII

Jutro, 31 grudnia, minie dokładnie rok, odkąd Chiny poinformowały tamtejsze biuro Światowej Organizacji Zdrowia o przypadkach zapalenia płuc o nieznanej przyczynie wykrytych w mieście Wuhan. Dziś wiemy, że chodzi o koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę Covid-19, który w ciągu roku dotarł już w każdy zakątek globu.

Zobaczcie specjalne kalendarium, w którym przedstawiamy, jak w Polsce i na świecie przebiegała walka z pandemią!

05:31 BILANS PANDEMII w POLSCE

O 7 914 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 307 chorych na Covid-19 poinformował wczoraj resort zdrowia.

W polskich szpitalach przebywa obecnie niemal 17 300 pacjentów z Covid-19, a ponad 1 600 z nich potrzebuje respiratora.

Aktualny bilans pandemii koronawirusa w naszym kraju to 1 268 634 wykryte zakażenia i 27 454 ofiary śmiertelne.