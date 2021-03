Szpital tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie wdrożył awaryjne rozwiązanie dotyczące przyjmowania pacjentów. Pozwala na to, by w kryzysowych sytuacjach przyjmowani byli do niego chorzy bez wcześniejszego pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W takich przypadkach wymagana jest jedynie zgoda centrum koordynacji szpitala. Rząd Irlandii ogłosił plan poluzowania jednych z najostrzejszych w Europie restrykcji koronawirusowych. Przewiduje on dodatkowe udogodnienia dla osób już zaszczepionych obydwoma dawkami. Najnowsze informacje o walce z koronawirusem w Polsce i na świecie zbieramy w naszej relacji.

Mężczyzna w maseczce w Brisbane w Australii / Darren England / PAP/EPA

05:57 Merkel i Macron rozmawiali z Putinem m.in. o szczepionkach

Prezydent Francji Emmanuel Macron i Kanclerz Niemiec Angela Merkel rozmawiali zdalnie z prezydentem Rosji Władimirem Putinem m. in na temat szczepionek na Covid-19, sprawy Aleksieja Nawalnego i sytuacji w Libii, na wschodniej Ukrainie i w Syrii - poinformował Pałac Elizejski.

Jak głosi komunikat urzędu prezydenta Francji, mówiono m.in. o ewentualnej współpracy w kwestii szczepionek przeciwko Covid-19, w tym stanu prac nad oceną rosyjskiej szczepionki Sputnik V przez Europejską Agencję Leków (EMA).



Rzecznik Kremla określił rozmowę jako "szczerą i konstruktywną" i podkreślił, że w kwestii rosyjskiej szczepionki mówiono o możliwości jej dostaw do UE, a nawet produkcji w krajach Unii.





05:12 Awaryjne zasady przyjmowania pacjentów do Szpitala Narodowego

Szpital tymczasowy na PGE Narodowym w Warszawie wdrożył awaryjne rozwiązanie dotyczące przyjmowania pacjentów. Pozwala na to, by w kryzysowych sytuacjach przyjmowani byli do niego chorzy bez wcześniejszego pobytu na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. W takich przypadkach wymagana jest jedynie zgoda centrum koordynacji szpitala.



Nowe rozwiązanie oznacza możliwość przywiezienia przez pogotowie pacjenta, który nie był wcześniej na SOR, po uprzednim uzyskaniu zgody centrum koordynacyjnego Szpitala Narodowego. Jak wskazała rzeczniczka prasowa placówki Iwona Sołtys, jest to jednak rozwiązania awaryjne, wdrożone po to, by pomóc pacjentom w najcięższym stanie, którzy "czekają gdzieś w karetce pod SOR-em", a jednocześnie "zespół wyjazdowy widzi, że stan pacjenta się pogarsza".



Nadal nie oznacza to przyjeżdżania do Szpitala Narodowego, np. prywatnym samochodem, bądź nawet podjazdu karetki pod szpital tymczasowy bez wcześniejszej rozmowy - podkreśliła Sołtys. Jak tłumaczyła, chce, by z tego rozwiązania korzystały zespoły, kiedy "nie widzą już innej drogi". Nie zachęcamy do jego nadużywania - zaznaczała. Wskazała, że w takiej sytuacji parametry zdrowia pacjenta są określane na podstawie rozmowy operatora centrum koordynacji z kimś, kto jest w karetce przy pacjencie - bez dodatkowych badań, które wykonywane są na SOR-ach.

05:10 Irlandia luzuje restrykcje

Rząd Irlandii ogłosił plan poluzowania jednych z najostrzejszych w Europie restrykcji koronawirusowych. Przewiduje on dodatkowe udogodnienia dla osób już zaszczepionych obydwoma dawkami.



Już od teraz osoby, które dostały drugą dawkę co najmniej dwa tygodnie wcześniej, mogą się spotykać z innymi zaszczepionymi osobami - choć tylko z jednego gospodarstwa domowego - w zamkniętych pomieszczeniach bez konieczności zachowywania dwumetrowego dystansu i posiadania maski na twarzy.

Od 12 kwietnia zniesiony zostanie - dla wszystkich, nie tylko dla osób zaszczepionych - nakaz pozostawania w promieniu 5 km od domu. Można się będzie poruszać w obrębie własnego hrabstwa lub w przypadku przekroczenia jego granicy w odległości 20 km od domu.



Od tego samego dnia członkowie dwóch gospodarstw domowych będą mogli się spotykać na otwartym powietrzu, choć nie w przydomowych ogrodach. Ponadto nastąpi pełen powrót do nauki stacjonarnej w szkołach i mogą zostać wznowione prace na budowach domów mieszkalnych.



Dwa tygodnie później otwarte zostać mają obiekty sportowe na otwartym powietrzu, jak korty tenisowe czy pola golfowe oraz atrakcje turystyczne na otwartym powietrzu, jak zabytki czy ogrody zoologiczne. Maksymalna liczba uczestników pogrzebów podniesiona zostanie z 10 do 25.



Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, od 4 maja rozpocznie się stopniowe otwieranie sklepów z artykułami innymi niż pierwszej potrzeby oraz punktów usługowych, w tym salonów fryzjerskich. Tego samego dnia nastąpiłoby otwarcie muzeów i galerii, wznowienie nabożeństw religijnych, a także wznowienie prac na pozostałych budowach.



W czerwcu rząd przyjrzy się możliwości otwarcia hoteli, hosteli i innych miejsc noclegowych, a w lipcu i sierpniu zdecydowana większość populacji powinna mieć już znaczącą odporność na Covid-19, co pozwoliłoby na jeszcze dalsze otwarcie.