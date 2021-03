Plany ewakuacji lotniczej pacjentów zakażonych koronawirusem zostały rozszerzone na cały kraj - dowiedział się reporter RMF FM. Chodzi o transport chorych z regionów - w których brakuje miejsc w szpitalach - do placówek z wolnymi łóżkami.

30 śmigłowców: LPR i wojska jest w gotowości do ewakuacji pacjentów zakażonych koronawirusem / Paweł Supernak / PAP

Śmigłowce LPR i wojska - w sumie 30 maszyn - jest w gotowości do ewakuacji pacjentów zakażonych koronawirusem. Związane jest to z planami ewentualnego transportowania chorych z regionów - w których nie ma wolnych łóżek - do szpitali, gdzie wolne miejsca wciąż jeszcze są. Pierwotnie taka akcja dotyczyć miała jedynie Śląska. Teraz wiadomo, że rozszerzona została na cały kraj.



Jak ma wyglądać akcja?

W każdym województwie powołano koordynatora, który ma monitorować liczbę wolnych łóżek w regionie. Ma też się kontaktować z centrum operacyjnym Lotniczego Pogotowia Ratunkowego - informuje reporter RMF FM Krzysztof Zasada.



Jeśli sytuacja będzie tego wymagała, dyspozytor zdecyduje o transporcie konkretnych osób. W LPR zapadła decyzja o całodobowej gotowości sześciu baz lotniczych. Do tej pory 24-godzinny dyżur pełnił Kraków i Wrocław.



Zgodnie z planami, jeśli będzie taka potrzeba, 21 maszyn pogotowia może zostać wykorzystanych w transporcie pacjentów.



Z kolei wojsko może wykorzystać dziewięć swoich samolotów.



LPR ma transportować m.in. pacjentów, którzy wymagają pomocy respiratorów. Wojsko, osoby w lżejszym stanie.

Wojewoda śląski: Sytuacja bardzo trudna

"Sytuacja w związku z pandemią jest w woj. śląskim bardzo trudna, ale robimy wszystko, aby zapewnić bezpieczeństwo obywatelom" - powiedział w środę rano w TVN24 wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Nie wykluczył wniosku o dalsze ograniczenie mobilności w regionie.



Pytany, czy woj. śląskie jest na krawędzi wytrzymałości i możliwości działania, czy tę krawędź już przekroczyło, Jarosław Wieczorek ocenił, że "ściana jest jeszcze przed nami, ale nie da się ukryć, że ściana jest bardzo blisko i robimy wszystko, aby tę ścianę odpychać od siebie wieloma działaniami". Jak wyjaśnił, chodzi o ok. 5 tys. pacjentów covidowych, hospitalizowanych w regionie.



"Przygotowujemy naszą bazę, żeby te 5 tys. miejsc było dostępnych w regionie, ale niewykluczone, że będziemy musieli działać prewencyjnie, żeby tę ścianę oddalać, wspierać się również naszymi przyjaciółmi z regionów, być może mniej obciążonymi w systemie ochrony zdrowia" - podkreślił wojewoda śląski.



Najnowsze dane resortu zdrowia

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 32 874 nowych przypadków zakażeń koronawirusem. Zmarły 653 osoby.