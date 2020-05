Dramatyczne dane napływają ze Stanów Zjednoczonych - w USA z powodu koronawirusa zmarło już 100 tys. osób. Szybko pogarsza się też sytuacja w Brazylii, gdzie zmarło ponad 25 tys. osób. To półkula zachodnia jest właśnie epicentrum pandemii. W Polsce liczba nowych zakażeń wciąż utrzymuje się na poziomie ok. 400 (wczoraj było ich 399), mimo to rząd zdecydował się na zrezygnowanie z większości obostrzeń. Pytany o tę sprawę w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prof. Robert Flisak stwierdził jasno - "to pewnego rodzaju eksperyment".

Na świecie 5,6 mln osób zaraziło się koronawirusem, zmarło 355 tys. z nich.

Najwięcej ofiar pandemia do tej pory pochłonęła w USA - tam zginęło 100 tys. osób.

Tylko w ciągu jednej doby w Brazylii zmarło 1086 osób z Covid-19. Prezydent Jair Bolsonaro wciąż jednak ignoruje zagrożenie spowodowane przez wirus

Polska znosi większość obostrzeń wprowadzonych na czas pandemii.

Prof. Robert Flisak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Wewnętrznych stwierdził w Popołudniowej rozmowie w RMF FM, że takie działanie władz jest "pewnego rodzaju eksperymentem". Dopytywany czy zdejmowanie obostrzeń jest związane z kalendarzem wyborczym, powiedział: "Myślę, że niestety tak".

06:11 WŁOCHY

Rozpoczęły się przygotowania do tegorocznej, 77. edycji festiwalu filmowego w Wenecji, który odbędzie się we wrześniu. Poinformował o tym dyrektor święta kina na Lido Alberto Barbera. Jak zapewnił, zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom.



Organizatorzy potwierdzili, że w roku pandemii koronawirusa festiwal odbędzie się w planowanym terminie od 2 do 12 września.





06:03 KOREA POŁUDNIOWA

Władze Korei Południowej zgłosiły w czwartek 79 przypadków nowych zakażeń koronawirusem. To największy w tym kraju jednodniowy wzrost liczby infekcji od 5 kwietnia. Przypomnijmy, że już wczoraj mówiono o rekordowym wzroście.



67 z 79 nowych przypadków infekcji odnotowano w aglomeracji stołecznej, gdzie mieszka połowa z 51 mln mieszkańców Korei Południowej. Większość zakażeń w tym tygodniu związana jest kompleksem logistycznym na przedmieściach Seulu, należącym do jednej z największych firm w kraju prowadzących handel w internecie.





05:37 USA

4 czerwca zostaną otwarte kasyna i hotele w Las Vegas, miasta znanego głównie z hazardu - zapowiedział w środę gubernator stanu Nevada Steve Sisolak. Te i inne obiekty zamknięto tam w połowie marca po wybuchu epidemii koronawirusa.





05:21 POLSKA

Sejmowa komisja finansów zaproponowała poprawki do rządowego projektu tzw. "tarczy antykryzysowej 4.0" wprowadzające m.in możliwość pozyskiwania danych przez UOKiK w celu przeciwdziałania tworzeniu zatorów płatniczych oraz uproszczenie instrumentów faktoringowych.



W nocy z środy na czwartek na wznowionym posiedzeniu sejmowej komisji finansów publicznych, posłowie zaproponowali szereg poprawek do rządowego projektu tarczy 4.0. Wśród nich znalazły się poprawki zgłoszone przez Wiesława Jańczyka posła PiS dotyczące zagadnień ochrony konkurencji i konsumentów polegające na umożliwieniu prezesowi UOKiK pozyskanie danych z KAS, które pozwolą identyfikować podmioty generujące zatory płatnicze. Chodzi o przeciwdziałanie tworzeniu się zatorów płatniczych.



Do rządowego projektu do procedowanej Tarczy 4.0, resort rozwoju wprowadził autopoprawkę, przewidującą, że jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie publiczne będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce.





05:10 BRAZYLIA

Ponad 25 tysięcy zgonów i ponad 400 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia - to najnowszy bilans epidemii koronawirusa w Brazylii, który w środę przedstawiło ministerstwo zdrowia tego kraju.



Według ministerstwa w ostatnich 24 godzinach na Covid-19 zmarło w Brazylii 1086 osób, zwiększając liczbę ofiar śmiertelnych epidemii do 25 598. W sumie koronawirusem zakażonych zostało w tym kraju 411 821 osób.





05:05 USA

100 tys. przekroczył w środę bilans ofiar śmiertelnych epidemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych; USA są pod tym względem zdecydowanym światowym liderem - wynika z danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa. Więcej niż co czwarty zmarły na Covid-19 jest Amerykaninem.



W USA odnotowano trzykrotnie więcej zgonów niż we Włoszech (ok. 33 tys.). Drugi po Stanach Zjednoczonych najwyższy bilans ma Wielka Brytania - ok. 37,5 tys.



Jak wylicza dziennik "New York Times", w relacji liczba zgonów/100 tys. mieszkańców USA (31) zajmują jedenaste miejsce na świecie, za m.in. Belgią (82), Hiszpanią (58), Francją (43) czy Szwecją (41), ale przed Szwajcarią (19), Kanadą (18), Niemcami (10) czy Polską (3).