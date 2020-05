W kościele w Pliszczynie koło Lublina wykryto ognisko koronawirusa. Proboszcz podjął decyzję o zamknięciu kościoła. Prosi też uczestników nabożeństw o zgłaszanie się do sanepidu.

Parafią pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Pliszczynie zarządzają księża sercanie. To wśród nich wykryto pierwsze zakażenia. "Na chwilę obecną księża duszpasterze są objęci kwarantanną. Wszystko wskazuje na to, że na chwilę obecną dwóch księży z naszej wspólnoty ma pozytywny wynik badania" - czytamy w oświadczeniu na stronie internetowej parafii. Do niedzieli włącznie, kwarantanną zostali objęci wszyscy pracujący duszpasterze.

W związku z koronawirusem, miejscowy sanepid zalecił dezynfekcję kościoła i terenu wokół niego. Do soboty zamknięto też świątynię i nie odbywają się w niej żadne nabożeństwa.

Dodatkowo proboszcz parafii prosi, żeby wszystkie osoby, które przyjmowały komunię od niedzieli 17 maja zgłosiły się do sanepidu. Jest ryzyko, że one mogły zostać zakażone.

Dodatkowo, w parafii przeniesiono uroczystości pierwszej komunii i bierzmowania.

Koronawirus na Lubelszczyźnie

Od początku pandemii w województwie lubelskim wykryto 487 zakażeń, zmarło 15 osób. W czwartek resort zdrowia poinformował o 16 nowych zakażeniach w tym regionie.