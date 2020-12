Zdecydowana większość polskich kierowców ciężarówek, którzy utknęli w Wielkiej Brytanii, ma negatywny wynik testu na koronawirusa - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz w ambasadzie Polski w Londynie. Od kilku godzin w wykonywaniu takich obowiązkowych badań w kierunku Covid-19 pomaga grupa ponad 30 medyków, którzy specjalnie w tym celu przylecieli na Wyspy Brytyjskie z Polski.

Kolejka ciężarówek przed portem w Dover / ANDY RAIN / PAP/EPA

Po wykryciu w Wielkiej Brytanii nowego szczepu koronawirusa, Francja zaczęła wymagać testów od wjeżdżających na jej terytorium. Jak informuje Katarzyna Szaran, szefowa biura prasowego polskiej ambasady w Londynie, zakażenie koronawirusem potwierdzono tylko u kilku spośród ponad trzech tysięcy kierowców, którzy przeszli szybki test.



Trzeba pamiętać, że to formalność tak naprawdę - kierowcy są zamknięci w kabinach, nie są pozytywni - podkreśla Szaran w rozmowie z RMF FM. W przypadku, gdy test jednak potwierdza zakażenie, kierowca jest kierowany na kwarantannę w hotelu. Na parkingu musi zostawić samochód do dezynfekcji.



Testowanie trwa bez przerwy. Na miejsce przyjeżdżają kolejne samochody - przez to służbom konsularnym trudno jest przewidzieć, jak rozwinie się sytuacja. Optymistyczny scenariusz zakłada, że do końca tygodnia większość kierowców będzie w Polsce. Ci, którzy byli na początku długiej kolejki, wrócili do domu dziś rano.

W czwartek wieczorem grupa 37 lekarzy, diagnostów, pielęgniarek i ratowników medycznych przyleciała na londyńskie lotnisko Gatwick, po czym udała się do Dover. To trzecie miejsce, obok dawnego lotniska Manston oraz autostrady M20, gdzie prowadzone są testy na koronawirusa.



Personel medyczny, który przyleciał z Polski, już pracuje. Mamy nadzieję, że dzięki zoptymalizowaniu procedur uda się przetestować jak najwięcej osób. Warto podkreślić, że polscy medycy przylecieli pomóc brytyjskim i francuskim kolegom i testują nie tylko polskich kierowców, lecz wszystkich, choć w praktyce wielka liczba tych, którzy tu są, to Polacy - mówi PAP konsul RP w Londynie Mateusz Stąsiek.

Wcześniej pełnomocnik rządu ds. programu szczepień Michał Dworczyk informował, że grupę, która jedzie do Wielkiej Brytanii, tworzy 16 zespołów wymazowych, a każdy z nich będzie składał się z dwóch lub trzech osób. W ciągu doby będą mogli przetestować około 5 tys. osób - przekazał Dworczyk. Nie możemy zostawić naszych obywateli bez wsparcia w takiej sytuacji - podkreślił.



Polska ambasada w Londynie opublikowała praktyczne wskazówki dla kierowców dot. procedury testowania. Odbywa się ono w kabinie samochodu. Kierowcy nie powinni wychodzić z niej podczas testu, chyba, że zostaną o to poproszeni przez służby medyczne lub policję. Kierowcy, którzy uzyskają negatywny wynik testu, pokazują go policjantowi na parkingu, by móc wyjechać w stronę portu/Eurotunelu.



Ambasada przypomina, że kierowcy z pozytywnym wynikiem testu na koronawirusa nie będą musieli pokryć kosztów związanych z odbyciem kwarantanny. W przypadku pozytywnego wyniku testu kierowca pojedzie na parking hotelu, gdzie zostawi swoją ciężarówkę. Jej właściciel (firma) zadecyduje, czy odbierze pojazd podczas okresu odbycia kwarantanny przez kierowcę. Jeśli tak, to firma jest odpowiedzialna za dezynfekcję pojazdu.