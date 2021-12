O 12 133 zwiększyła się w Wielkiej Brytanii liczba potwierdzonych przypadków wariantu Omikron i łącznie jest ich już 37,1 tys. - podała Brytyjska Agencja Bezpieczeństwa Zdrowotnego (UKHSA). Ale rekordowa jest także liczba podanych szczepionek przeciw Covid-19.

Zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / PAP/Abaca

To najwyższy do tej pory wzrost wykrytych przypadków wariantu Omikron i drugi dzień z rzędu, gdy przekracza on 10 tys. Ale i rząd, i eksperci nie mają wątpliwości, że prawdziwa liczba jest znacznie większa. Wczoraj doradzająca rządowi Naukowa Rada Doradcza ds. Sytuacji Kryzysowych (SAGE) sugerowała, że zakażeń Omikronem może być nawet 10 razy więcej niż pokazują statystyki.

Jeśli chodzi o wszystkie warianty koronawirusa, to w ciągu ostatniej doby wykryto ich 82,9 tys., co jest spadkiem w stosunku do rekordowych poprzednich dni, który jednak wynika zapewne z weekendu. Łącznie w ostatnich siedmiu dniach potwierdzono 547,6 tys. infekcji, aż o 52 proc. więcej niż w poprzednich siedmiu dniach, a od początku pandemii już 11,36 mln.

W ciągu ostatniej doby stwierdzono też 45 zgonów z powodu Covid-19. To mniej o siedem w porównaniu z bilansem z poprzedniej niedzieli, a łączna statystyka za ostatnie siedem dni - 780 - jest niższa od tej z poprzednich siedmiu o 6,5 proc. Od początku pandemii w Wielkiej Brytanii z powodu Covid-19 zmarło już 147 218 osób.

Dobrą wiadomością są natomiast postępy w podawaniu szczepionki przeciw Covid-19. Wczoraj podano prawie 987 tys. dawek, z czego 904,6 tys. to dawki przypominające, co jest absolutnym rekordem.

Dawkę przypominającą dostało już 28 mln osób, czyli 48,8 proc. mieszkańców powyżej 12. roku życia.

Niemcy: Dwutygodniowa kwarantanna dla przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii

Z obawy przed nowym wariantem koronawirusa Omikron, Niemcy wprowadzają od poniedziałku obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przyjeżdżających z Wielkiej Brytanii, także tych zaszczepionych i wyleczonych z Covid-19 - podał Instytut Roberta Kocha (RKI).

Niemcy uznały Wielką Brytanię, gdzie Omikron spowodował gwałtowny wzrost liczby zakażeń, za kraj najwyższego ryzyka i zagrożenia pandemią koronawirusa, w tym jego nowym wariantem.

Nowe regulacje dla podróżnych z Wielkiej Brytanii wejdą w życie o północy z niedzieli na poniedziałek i prawdopodobnie będą obowiązywać do 3 stycznia. Ich przedłużenie jest jednak możliwe - przekazał RKI. Intytut dodał, że ograniczenia będą dotyczyć podróżnych korzystających ze wszystkich środków transportu, a negatywny wynik testu PCR nie będzie miał wpływu na długość kwarantanny.

Nie możemy stracić z oczu tego, co grozi nam ze strony tego wariantu. Omikron będzie się bardzo szybko rozprzestrzeniał, nadejdzie piąta fala. Jeśli uda nam się znacząco obniżyć obecny poziom infekcji, mamy szansę utrzymać falę tego wariantu na płaskim poziomie - powiedział w wywiadzie dla tygodnika "Spiegel" szef RKI Lothar Wieler.