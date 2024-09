"Zatrzymajcie ludobójstwo. Przestańcie wysyłać broń do Izraela" - zaapelował prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas, przemawiając przed Zgromadzeniem Ogólnym ONZ w Nowym Jorku.

Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas / SARAH YENESEL / PAP/EPA

Zatrzymajcie tę zbrodnię. Zatrzymajcie ją teraz. Przestańcie zabijać dzieci i kobiety. To szaleństwo musi się skończyć. Cały świat jest odpowiedzialny za to, co cierpią nasi ludzie w Strefie Gazy i na Zachodnim Brzegu - podkreślił Abbas.



Argumentował, że Izrael "nie zasługuje na to, aby być członkiem ONZ" i dodał, że opowiada się za pełnym członkostwem w tej organizacji Palestyńczyków. Autonomia Palestyńska ma w ONZ tylko status obserwatora po zablokowaniu akcesji tego podmiotu przez Stany Zjednoczone.



Izrael, który odmawia stosowania rezolucji ONZ, nie zasługuje na to, aby być członkiem tej organizacji międzynarodowej - mówił Abbas.



Zaznaczył, że w Strefie Gazy pełną władzę powinni mieć Palestyńczycy - podobnie jak na wszystkich przejściach granicznych, w tym w Rafah na granicy z Egiptem.

W chwili obecnej państwowość Palestyny uznaje 14 z 27 członków Unii Europejskiej. Jako ostatnia uczyniła to Słowenia na początku czerwca.

Na całym świecie Palestynę uznaje ponad 140 krajów, w tym - od 14 grudnia 1988 roku - Polska.

Ponad 40 tys. ofiar w Strefie Gazy

Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku terrorystycznym Hamasu z 7 października 2023 roku, w którym zabito blisko 1200 osób, a 251 porwano.

W izraelskiej interwencji przeciwko Hamasowi zginęło w Strefie Gazy ponad 41,2 tys. osób. Palestyńskie terytorium jest zrujnowane, panuje kryzys humanitarny, a większość mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.

Reuters: Niemcy wstrzymały wydawanie licencji na eksport broni do Izraela

Sposób prowadzenia wojny przez Izrael i liczba ofiar wśród palestyńskich cywilów sprowadziły na ten kraj falę krytyki międzynarodowej opinii publicznej. Kilka państw, m.in. Wielka Brytania, Hiszpania, Kanada, Belgia, Holandia i Włochy wstrzymało lub ograniczyło dostawy broni.

Przeważająca większość zagranicznego uzbrojenia jest dostarczana Izraelowi przez USA. Jednym z największych eksporterów broni do Izraela były Niemcy.

18 września Berlin poinformował jednak, że zaprzestano wydawanie licencji na eksport broni do Izraela. Przyczyną są toczące się procesy, w których argumentuje się, że handel bronią z tym państwem narusza międzynarodowe prawo humanitarne.