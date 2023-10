Izrael może użyć nowych "bomb gąbkowych" do uszczelnienia i zablokowania tuneli, w których bojownicy palestyńskiego Hamasu ukrywają się w Strefie Gazy - podaje dziennik "New York Post".

Siły Zbrojne Izraela / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Według doniesień, na które powołuje się "NYP", Siły Obronne Izraela (IDF) mogą wykorzystać nowe przenośne urządzenia do zablokowania bojowników Hamasu ukrytych w tunelach wydrążonych głęboko pod ziemią w Strefie Gazy. Byłby to sposób na unieszkodliwienie oddziałów palestyńskich, gdy wojska izraelskie wkroczą do Gazy w ramach zapowiadanej inwazji lądowej.