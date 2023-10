Izrael zgodził się odłożyć lądową operację w Strefie Gazy na wniosek USA - pisze "Wall Street Journal". Jak twierdzi gazeta, chodzi o to, by dać czas siłom USA na sprowadzenie do regionu systemów obrony powietrznej. "WSJ" powołuje się na przedstawicieli amerykańskich i izraelskich władz. Powodem mają być też starania o uwolnienie zakładników Hamasu i dostarczenie pomocy humanitarnej.

Izraelskie wojska przy granicy ze Strefą Gazy / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA Według "WSJ" Pentagon chce rozmieścić w państwach regionu niemal tuzin różnych systemów obrony przeciwrakietowej. Mają one trafić do Iraku, Syrii, Kuwejtu, Jordanii, Arabii Saudyjskiej i Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Ich zadaniem ma być ochrona wojska USA przed atakami rakietowymi w obliczu nasilającej się kampanii ostrzału amerykańskich sił przez wspierane przez Iran bojówki. W tych atakach obrażenia odniosło ponad 20 żołnierzy USA. Rozmieszczanie systemów obrony powietrznej może zakończyć się jeszcze w tym tygodniu. Dziennik pisze, że Izrael bierze również pod uwagę starania o uwolnienie zakładników pojmanych przez Hamas oraz o dostarczenie pomocy humanitarnej mieszkańcom strefy Gazy.



O tym, że administracja USA starała się opóźnić izraelską operację lądową, donosiły wcześniej inne media, w tym "New York Times". Według portalu Axios powodów takiego podejścia USA jest kilka. Poza kwestiami humanitarnymi i amerykańskimi przygotowaniami na wypadek rozszerzenia i zaostrzenia konfliktu, chodzi również o umożliwienie opuszczenia Gazy przez ok. 500 obywateli USA. Biały Dom chce powstrzymać Izrael przed impulsywnym działaniem, które może pogłębić kryzys i nie osiągnąć celów Izraela. Zdaniem portalu prezydent Joe Biden chce też "kupić czas" dla izraelskiego premiera Benjamina Netanjahu, który również ma być sceptyczny co do planów wojskowych i rozważa inne opcje.



Przedstawiciele Białego Domu, jak i sam prezydent Biden, podkreślali dotąd, że to Izrael podejmuje decyzje o swoich działaniach wojskowych. Dodawali też, że w rozmowach z Izraelczykami USA zadają "trudne pytania" na temat celów i planów Izraela. Administracja wysłała też do Izraela wojskowych doradców, w tym generała Jamesa Glynna, który brał udział w operacjach przeciwko Państwu Islamskiemu, w tym w wyzwalaniu irackiego Mosulu z rąk dżihadystów. Zobacz również: Izrael ma tej nocy rozszerzyć operacje lądowe w Strefie Gazy

Odwet Ameryki na Iranie. Mocne uderzenie na cele w Syrii

Ponad 20 Polaków utknęło w Strefie Gazy. MSZ: Nie było warunków do ewakuacji

Żołnierki ostrzegały, dowództwo zignorowało. Echa ataku na Izrael