Wyrazili jednocześnie "najgłębsze zaniepokojenie pogarszającą się sytuacją humanitarną w Gazie" i wezwali do zapewnienia "szybkiego, bezpiecznego i niezakłóconego dostępu pomocy humanitarnej" za pośrednictwem korytarzy humanitarnych i przerw w prowadzeniu działań wojennych.

"Unia Europejska będzie ściśle współpracować z partnerami w regionie, aby chronić ludność cywilną, zapewniać pomoc i ułatwiać dostęp do żywności, wody, opieki medycznej, paliwa i schronienia, dbając o to, aby organizacje terrorystyczne nie nadużywały tej pomocy" - zapowiedzieli szefowie państw i rządów UE zgromadzeni w Brukseli.

Przypomnieli również o konieczności uniknięcia eskalacji konfliktu w regionie i współpracy "z partnerami, w tym z Autonomia Palestyńską" w działaniach zmierzających do osiągnięcia tego celu.

Izrael gotów na "pewne" ustępstwa

Izrael poinformował katarskich mediatorów, że byłby gotów "dać coś w zamian", jeśli Hamas uwolniłby "istotną" liczbę zakładników - poinformował w czwartek późnym wieczorem portal "Times of Israel" powołując się na izraelskiego publicznego nadawcę Kan.

Kan, który z kolei powołuje się na anonimowe osobistości polityczne, nie sprecyzował na jakie konkretnie ustępstwa Izrael byłby gotów. Propozycja miała zostać przekazana za pośrednictwem "gorącej linii" katarskim mediatorom.

Jedno ze źródeł, na które powołuje się Kan, twierdzi, że wkrótce można spodziewać się "istotnego wydarzenia".

Wcześniej Jerozolima odrzuciła propozycje wznowienia dostaw paliw do Strefy Gazy obawiając się, że byłyby one przechwycone przez Hamas.

Jak zaznacza "Times of Israel", rząd izraelski oficjalnie nalega aby zakładnicy zostali zwolnieni bez żadnych warunków wstępnych.

Portal zaznacza, że nie wiadomo czy Izrael dał coś w zamian za uwolnienie pierwszych czterech zakładników w ub. tygodniu.