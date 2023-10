Izraelska armia: Palestyńczycy na północy Strefy Gazy muszą się ewakuować, uderzymy z wielką siłą

Palestyńczycy na północy Strefy Gazy muszą się ewakuować, Izrael "zaatakuje z wielką siłą" - ogłosił rzecznik Sił Obronnych Izraela (IDF) kontradmirał Daniel Hagari. Dodał, że izraelska armia szykuje się do kolejnego etapu wojny z terrorystami.

Zdaniem Hagariego setki tysięcy Palestyńczyków już się ewakuowały, ale wciąż są osoby, które nie opuściły swoich domów.

Każdy, kto postanowi się nie ewakuować, sprowadza zagrożenie na siebie i swoją rodzinę. Zaatakujemy obszary, które zostały ewakuowane, z wielką siłą - ostrzegł.

Dodał przy tym, że Hamas stara się uniemożliwić ewakuację cywilów, ponieważ "liderzy organizacji ukrywają się za nimi".

BBC: Panika w Strefie Gazy po wezwaniu do ewakuacji

Wojsko izraelskie wezwało w piątek do ewakuacji 1,1 mln cywilów zamieszkujących północ strefy Gazy. Chodzi najprawdopodobniej o to, żeby przygotować się do zintensyfikowania operacji wymierzonej w Hamas.

Izraelskie wojsko oświadczyło później, że nie potwierdza doniesień ONZ o zaledwie 24-godzinnym terminie ewakuacji, ponieważ przemieszczenie tej ludności potrwa dłużej.

Zastępca sekretarza generalnego ONZ ds. humanitarnych Martin Griffiths stwierdził, że nakazanie ewakuacji 1,1 mln ludzi jest niezgodne z prawem wojennym i podstawowymi zasadami człowieczeństwa. Zmuszenie przestraszonych i straumatyzowanych cywilów, w tym kobiet i dzieci, do przemieszczenia się z jednego gęsto zaludnionego obszaru do innego, bez zaprzestania walk nawet na chwilę i bez pomocy humanitarnej jest niebezpieczne i oburzające - dodał.

Na gęsto zaludnionej północy Strefy Gazy panuje panika; na drogach w stronę południa utworzyły się długie korki, w których czekają nie tylko pojazdy, ale i ludzie; wiele osób sprzeciwia się rozkazom izraelskiego wojska i pozostało w swoich domach - relacjonuje stacja BBC.

Rano armia izraelska przekazała, że mieszkańcy północy Strefy Gazy powinni przenieść się na południe poprzez korytarze ewakuacyjne w godz. 10-16 (9-15 czasu polskiego). Zapewniono, że w wyznaczonych godzinach przemieszczający się cywile będą bezpieczni.

Ta informacja wskazuje, że IDF po tygodniu nalotów na Strefę Gazy są coraz bliższe rozpoczęcia ofensywy lądowej na ten teren - komentuje portal Times of Israel.

Premier Netanjahu o operacji przeciwko Hamasowi: to dopiero początek

Premier Izraela Benjamin Netanjahu oświadczył w piątek, że trwająca od tygodnia operacja Izraela, podjęta w odpowiedzi na atak Hamasu z 7 października, "to dopiero początek".

Nigdy nie przebaczymy i nie zapomnimy okrucieństw, których dopuścili się nasi wrogowie - powiedział.

Netanjahu oświadczył, że do Izraela nadchodzi więcej broni i amunicji. Zniszczymy Hamas - zapowiedział.

Jak zauważa agencja Reutera, premier nie wyjaśnił, jakie działania mogą teraz nastąpić i jak długo będą trwać. Agencja Associated Press podkreśla, że według premiera ofensywa w Strefie Gazy wciąż jest na początkowym etapie.