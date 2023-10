Umorzono postępowanie ws. znęcania się nad końmi wożącymi turystów do Morskiego Oka - decyzję podjął Sąd Rejonowy w Olkuszu (woj. małopolskie). Subsydiarny akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom złożyła Fundacja Viva!, która już zapowiedziała wniesienie zażalenia na tę decyzję.

Droga do Morskiego Oka / Paweł Kmiecik / RMF FM

Decyzja sądu o umorzeniu sprawy została ogłoszona w piątek.

Sąd: Brak skargi uprawnionego oskarżyciela

Posiedzenie w sprawie znęcania się nad końmi z Morskiego Oka odbyło się w Sądzie Rejonowym w Olkuszu. Subsydiarny akt oskarżenia przeciwko pięciu osobom odpowiedzialnym za transport konny do Morskiego Oka złożyła Fundacja Viva!. W treści aktu postawiono zarzuty m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez dopuszczenie do wykonywania pracy koni w warunkach stanowiących zagrożenie dla ich życia i zdrowia.

Jak przekazał Sąd Okręgowy w Krakowie, postępowanie zostało umorzone z uwagi na stwierdzenie braku skargi uprawnionego oskarżyciela. Olkuski sąd stwierdził, że oskarżyciel nie był uprawnionym do składania subsydiarnego aktu oskarżenia.

Komentarz Fundacji

Jak powiedziała PAP Anna Plaszczyk z Fundacji Viva!, organizacji "przysługuje złożenie zażalenia i prawdopodobnie z tego prawa skorzystamy".

"Sąd uznał, że (poprzednie - red.) umorzenia w tej samej sprawie dotyczyły innych czynów. W naszej opinii zachodziła tożsamość czynów i jesteśmy przekonani, że sąd powinien tę sprawę rozpoznać" - zaznaczyła.

Sprawa z 2014 roku

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa znęcania się nad końmi zostało złożone w 2014 roku.

"Po umorzeniu tej sprawy przez prokuraturę w Limanowej, uchylaniu tej decyzji, a następnie ponownym umorzeniu sprawy w Kielcach, jako fundacja złożyliśmy w sądzie rejonowym w Zakopanem subsydiarny akt oskarżenia, który umożliwia nam włączenie się do postępowania w roli oskarżyciela. Tam jednak wszyscy sędziowie wydziału karnego wyłączyli się od orzekania z powodu znajomości z poszczególnymi oskarżanymi" - przekazała Anna Plaszczyk.

W marcu 2023 roku Sąd Rejonowy w Zakopanem postanowił wystąpić z wnioskiem do Sądu Najwyższego o przekazanie sprawy do innego sądu. Sąd Najwyższy w maju rozpoznał wniosek i postanowił przekazać sprawę koni z Morskiego Oka do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Olkuszu.