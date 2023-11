Izraelski rząd zagłosował za poparciem porozumienia w sprawie uwolnienia około 50 zakładników przetrzymywanych w Strefie Gazy. W zamian za powrót zakładników Izrael zgadza się na kilkudniowe zawieszenie broni i uwolnienie niektórych uwięzionych palestyńskich kobiet i dzieci, a także zezwala na dostarczenie większej ilości paliwa i pomocy humanitarnej do Gazy - podały hebrajskie media.

/ ABIR SULTAN / PAP/EPA

"Izraelski rząd zobowiązał się do sprowadzenia wszystkich uprowadzonych do domu. Dziś wieczorem rząd zatwierdził zarys pierwszego etapu osiągnięcia tego celu, zgodnie z którym co najmniej 50 uprowadzonych - kobiet i dzieci - zostanie uwolnionych w ciągu czterech dni, podczas których nastąpi zawieszenie broni" - brzmi rządowe oświadczenie.

"Uwolnienie każdych dziesięciu dodatkowych zakładników będzie skutkować kolejnym dniem bez walk" - czytamy w dokumencie.



Jak podają hebrajskie media, pomimo sprzeciwu wobec porozumienia, skrajnie prawicowa Religijna Partia Syjonistyczna głosowała "za", a "przeciw" głosowali jedynie przedstawiciele radykalnej prawicowej partii Żydowska Siła.

USA oczekują, że uwolnionych zostanie więcej zakładników

Biały Dom przekazał, że wśród uwolnionych zakładników w ramach porozumienia Hamasu z Izraelem mają znaleźć się trzy obywatelki USA, w tym 3-letnia dziewczynka Abigail, której rodzice zostali zabici podczas zamachu 7 października.



Przedstawiciel Białego Domu podkreślił, że choć Hamas zgodził się uwolnić ok. 50 kobiet i dzieci, to oczekuje się, iż ostatecznie liczba ta będzie większa. Odniósł się w ten sposób do ustaleń, że za każdych kolejnych 10 zakładników zawieszenie broni zostanie przedłużone o jeden dzień.



Nie mogę mówić o liczbach, ale mogę powiedzieć, że (...) Hamas jest pod wielką militarną presją i jeśli chodzi o tę przerwę, to ona zależy od dalszego uwalniania zakładników - powiedział przedstawiciel Białego Domu.



Kilkudniowa przerwa w walkach ma też pozwolić na znaczne zwiększenie pomocy humanitarnej dla mieszkańców Gazy. Urzędnik stwierdził przy tym, że jest przekonany, że rozejm nie wzmocni zapasów broni Hamasu, bo napływające do Gazy materiały poddawane są wnikliwej inspekcji.

Swoje oświadczenie ws. uwolnienia zakładników wydał też prezydent USA Joe Biden. "Z radością przyjmuję porozumienie zapewniające uwolnienie zakładników wziętych przez grupę terrorystyczną Hamas podczas jej brutalnego ataku na Izrael 7 października" - napisał Biden.

"Jako prezydent nie mam wyższego priorytetu niż zapewnienie bezpieczeństwa Amerykanom przetrzymywanym jako zakładnicy na całym świecie. Dlatego właśnie - od najwcześniejszych chwil brutalnego ataku Hamasu - mój zespół ds. bezpieczeństwa narodowego i ja ściśle współpracowaliśmy z partnerami regionalnymi, aby zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby uwolnić naszych współobywateli" - czytamy w dokumencie.

"Nieznośne" negocacje

Według Białego Domu porozumienie było wynikiem pięciu tygodni "nieznośnych" negocjacji, które kilkakrotnie były zrywane. Dodał, że ważną rolę spełniły w nich władze Kataru i Egiptu, a także szefowie CIA i Mosadu, Bill Burns i David Barnea, którzy byli głównymi negocjatorami. To Katar, który posiada kontakty z Hamasem, miał jako pierwszy zwrócić się z propozycją porozumienia. Kiedy dzięki jego działaniom doprowadzono do uwolnienia pierwszej grupy zakładników, Waszyngton zdecydował, by dążyć do uwolnienia większej ilości przetrzymywanych osób. To wymagało z kolei uwolnienia części palestyńskich więźniów z rąk Izraela.

Według izraelskiej armii Hamas uprowadził 7 października około 240 osób w wieku od dziewięciu miesięcy do 85 lat. Wiadomo już, że część z zakładników nie żyje.