Według resortu zdrowia w Strefie Gazy, w której władz sprawuj Hamas, od początku wojny z Izraelem zginęło ponad 14 tys. Palestyńczyków. Wśród śmiertelnych ofiar konfliktu jest ponad 5,6 tys. dzieci.

Strefa Gazy po izraelskim bombardowaniu / ALAA BADARNEH / PAP/EPA

Izraelscy oficjele oraz media podają w wątpliwość rzetelność danych przekazywanych przez resort w rządzie kontrolowanym przez Hamas. Uważa się, że liczba ofiar obejmuje zarówno cywilów, jak i bojowników Hamasu oraz tych Palestyńczyków, którzy zginęli od ognia terrorystów.

Również we wtorek media powiązane z Hamasem przekazały, że w izraelskim ostrzale budynku mieszkalnego w mieście Chan Junis w południowej części Strefy Gazy zginęło co najmniej 10 osób, a 22 zostały ranne. Rannych przewieziono do szpitala Nasser.

Konflikt izraelsko-palestyński uległ gwałtownemu zaostrzeniu po ataku dokonanym 7 października przez Hamas. Po przekroczeniu muru na granicy Strefy Gazy z Izraelem oddziały Palestyńczyków zaatakowały okoliczne miejscowości.

Liczbę ofiar masakr dokonanych przez Hamas władze izraelskie określiły na 1200 osób. Palestyńczycy uprowadzili także ok. 240 zakładników.

Po ataku z 7 października Izrael rozpoczął bombardowanie Strefy Gazy i rozpoczął inwazję sił lądowych na palestyńską enklawę.