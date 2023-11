Pociąg śmiertelnie potrącił 15-latka w miejscowości Belęcin w powiecie wolsztyńskim w Wielkopolsce. Policjanci zbadali miejsce wypadku i zabezpieczyli torowisko.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy doszło we wtorek po południu w miejscowości Belęcin w pow. wolsztyńskim w Wielkopolsce. Służby wyjaśniają okoliczności wypadku.

Do tragedii doszło we wtorek około godziny 17. Dyżurny oficer wielkopolskich strażaków poinformował, że "doszło tam do śmiertelnego potrącenia mężczyzny przez pociąg osobowy relacji Leszno-Zbąszynek".

"Wstępne ustalenia skierowanych w rejon zdarzenia policjantów wskazały, że w następstwie potrącenia przez pociąg relacji Leszno - Zbąszynek śmierć na miejscu poniósł 15-letni mieszkaniec gminy Siedlec" - przekazał oficer prasowy KPP w Wolsztynie asp. sztab. Wojciech Adamczyk.

Dodał, że członkowie załogi pociągu, jak również pasażerowie nie odnieśli żadnych obrażeń. Z uwagi na okoliczności pasażerom zapewniono transport zastępczy.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca wypadku i poddali badaniu alkotestem maszynistę i kierownika pociągu. Obaj byli trzeźwi.

Adamczyk poinformował również, że decyzją prokuratora ciało nastolatka zabezpieczone zostało do badań sekcyjnych.

"W sprawie wszczęte zostało postępowanie, w toku którego wyjaśniane będą przyczyna i okoliczności tego tragicznego zdarzenia" - zaznaczył.