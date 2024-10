Papież Franciszek zaapelował w niedzielę, w przeddzień pierwszej rocznicy ataku Hamasu na Izrael, o zawieszenie broni na wszystkich frontach na Bliskim Wschodzie. Podczas spotkania z wiernymi dodał, że od 7 października 2023 roku region pogrąża się w coraz większym cierpieniu.

Papież Franciszek / MASSIMO PERCOSSI / PAP/EPA

Jutro minie rok od ataku terrorystycznego na ludność Izraela, wobec której ponawiam bliskość. Nie zapominajmy, że w Gazie jest wciąż wielu zakładników, o których natychmiastowe uwolnienie proszę - powiedział papież, zwracając się do wiernych przybyłych do Watykanu na modlitwę Anioł Pański.

Od tamtego dnia Bliski Wschód pogrążył się w cierpieniu, które jest coraz większe wraz z niszczycielskimi działaniami zbrojnymi, które nadal uderzają w ludność palestyńską. Ta ludność bardzo cierpi w Gazie i na innych terytoriach. Przede wszystkim są to niewinni cywile, ludzie, którzy powinni otrzymać niezbędną pomoc humanitarną - podkreślił Franciszek.



Zaapelował o "natychmiastowe zawieszenie broni na wszystkich frontach, włącznie z Libanem" i zachęcił do modlitwy za Libańczyków, "zwłaszcza za mieszkańców południa, zmuszonych do opuszczenia swoich wiosek".



Kieruję apel do wspólnoty międzynarodowej, aby zaangażowała się na rzecz zakończenia spirali wendety i by nie powtórzyły się takie ataki, jak ten dokonany przed kilkoma dniami przez Iran - oświadczył papież. Wyraził opinię, że takie ataki mogą doprowadzić do jeszcze większej wojny w regionie.



Wszystkie narody mają prawo do istnienia w pokoju i bezpieczeństwie, a ich terytoria nie mogą być atakowane lub zajmowane. Suwerenność musi być respektowana i zagwarantowana poprzez dialog i pokój, a nie nienawiść i wojnę - stwierdził Franciszek.



Jak zaznaczył, "w tej sytuacji bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest modlitwa". Dziś po południu wszyscy pójdziemy do bazyliki Matki Bożej Większej, by prosić o wstawiennictwo Matki Bożej - dodał papież, odnosząc się do modlitwy o pokój pod jego przewodnictwem, która odbędzie się w rzymskiej świątyni w niedzielę o godzinie 17.



Franciszek przypomniał, że poniedziałek ogłosił dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.