"Izrael musi zakończyć operację w Strefie Gazy. Liczba ofiar śmiertelnych i sytuacja humanitarna są nie do zaakceptowania" - przekazał prezydent Francji Emmanuel Macron podczas rozmowy telefonicznej z premierem Izraela Benjaminem Netanjahu. Pałac Elizejski przekazuje, że Macron wzywał Izrael do przerwania ofensywy w Rafah.

Francja sprzeciwia się ostrym działaniom Izraela w Strefie Gazy - zdjęcie ilustracyjne / AA/ABACA / East News

Macron w rozmowie telefonicznej z Netanjahu "wyraził stanowczy sprzeciw Francji wobec izraelskiej ofensywy w Rafah, która może doprowadzić jedynie do katastrofy humanitarnej o nowej skali, a także do przymusowych przesiedleń ludności, co stanowiłoby naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego i stanowiłoby dodatkowe ryzyko eskalacji regionalnej" - napisano w komunikacie Pałacu Elizejskiego, cytowanym przez agencję AFP.