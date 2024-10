Ostatniego ataku sił izraelskich na Iran nie wolno ani lekceważyć, ani wyolbrzymiać - oświadczył najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei. Dziennik "Jerusalem Post" napisał w sobotę, że w izraelskim ataku na Iran wzięło udział ponad 100 samolotów. Według mediów celem nalotów był m.in. system obrony powietrznej przy lotnisku w Teheranie i tajna baza wojskowa Parczin.

Wg mediów w izraelskich nalotach brały udział m.in. myśliwce F-35, zdj. ilustracyjne / JACK GUEZ/AFP/East News / East News

Zło popełnione przez reżim syjonistyczny dwie noce temu nie powinno być ani lekceważone, ani wyolbrzymiane - powiedział najwyższy przywódca duchowo-polityczny Iranu ajatollah Ali Chamenei, cytowany przez agencję IRNA.

Ajatollah dodał, że Izraelowi trzeba pokazać siłę Iranu, a o sposobie powinni zdecydować przedstawiciele władz.

Armia izraelska poinformowała, że przeprowadziła w nocy z piątku na sobotę "precyzyjne i ukierunkowane" uderzenia w kilku regionach Iranu. Przekazano, że zaatakowano ok. 20 celów militarnych, w tym fabryki dronów i rakiet balistycznych, systemy obrony powietrznej i inne obiekty wojskowe.

Był to odwet za ataki na Izrael z 1 października, gdy Iran wystrzelił w kierunku tego kraju około 200 pocisków balistycznych.

W ataku wzięło udział ponad sto izraelskich samolotów

Dziennik "Jerusalem Post" napisał w sobotę, że w izraelskim ataku na Iran wzięło udział ponad 100 samolotów, w tym myśliwce F-35. Celem nalotów był m.in. system obrony powietrznej przy lotnisku w Teheranie i tajna baza wojskowa Parczin - dodał dziennik "New York Times".

Jak przekazała izraelska armia, w operacji, w ramach której zaatakowano cele oddalone o ok. 1600 km od Izraela, wzięło udział kilkadziesiąt samolotów, w tym myśliwców, tankowców powietrznych oraz maszyn rozpoznawczych.

Kilka faz akcji

Wojsko potwierdziło, że trwające około czterech godzin naloty przebiegały w kilku fazach. Według mediów pierwszą z nich był atak na systemy obrony powietrznej. Jeszcze przed nim izraelskie lotnictwo uderzyło w radary obrony powietrznej w Syrii - dodał "Jerusalem Post".

Izrael zaatakował m.in. system obrony powietrznej S-300 strzegący międzynarodowego portu lotniczego w Teheranie - poinformował "NYT" za źródłami w irańskiej Gwardii Rewolucyjnej. Uderzono też w co najmniej trzy bazy rakietowe tej formacji, a izraelskie drony zaatakowały tajną bazę wojskową Parczin na przedmieściach Teheranu - dodała nowojorska gazeta.



Według portalu Times of Israel celem ataku na kompleks Parczin był obiekt związany z produkcją rakiet balistycznych. Irańskie władze przekazały, że w Parczin uderzył jeden dron, a pozostałe zostały zestrzelone. Serwis zacytował również media z Arabii Saudyjskiej, które poinformowały o całkowitym zniszczeniu jednej z fabryk związanych z produkcją rakiet balistycznych. Nie podano lokalizacji zakładu, ale według saudyjskiego portalu Elaph fabryka została zniszczona, a jej odbudowa potrwa co najmniej dwa lata. Dodano, że w zakładzie produkowano paliwo do pocisków, które Iran wykorzystał do zaatakowania Izraela 1 października.



Władze Iranu przekazały, że naloty objęły cele w Teheranie, a także w dwóch południowo-zachodnich prowincjach przy granicy z Irakiem - Ilamie i Chuzestanie. Dodano, że obrona powietrzna przechwyciła część pocisków, ale na niektórych obszarach odnotowano "ograniczone szkody". Irańska armia poinformowała później, że w atakach uszkodzono jedynie systemy radarowe. Według irańskich mediów w izraelskich nalotach zginęły cztery osoby.

Iran minimalizuje skalę ataków

Przedstawiciele władz Iranu minimalizują skalę ataków Izraela. Doniesienia, jakoby w ataku wzięło udział 100 izraelskich samolotów wojskowych, to całkowite kłamstwo - powiedział jeden z urzędników, cytowany przez półoficjalną agencję prasową Tasnim.



Władze w Teheranie przekazały też, że izraelskie samoloty uderzyły na cele w Iranie z terytorium Iraku i nie przekroczyły irańskiej przestrzeni powietrznej.

Obiekty nuklearne nie były celem ataków

Wszystkie źródła potwierdzają, że izraelskie ataki nie objęły obiektów nuklearnych Iranu oraz tych związanych z przemysłem wydobywczym. Prezydent USA Joe Biden ostrzegał wcześniej Izrael, by nie uderzał w te cele, obawiając się, że doprowadzi to do jeszcze większej eskalacji w regionie.



Według mediów premier Izraela Benjamin Netanjahu miał już wcześniej przekazać Amerykanom, że atak obejmie tylko obiekty militarne. Biuro Netanjahu wydało w sobotę wieczorem oświadczenie, w którym zaznaczono, że cele ataku wyznaczono, kierując się interesem narodowym Izraela. Dodano, że doniesienia o ograniczeniu ich pod amerykańską presją są "całkowicie fałszywe".



Szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) Rafael Grossi potwierdził w sobotę, że irańskie instalacje nuklearne nie ucierpiały w izraelskich atakach.



Po izraelskim ataku irańskie ministerstwo spraw zagranicznych podkreśliło w komunikacie, że Iran uważa, iż "ma prawo i obowiązek bronić się przed aktami agresji z zewnątrz" zgodnie z artykułem 51. Karty Narodów Zjednoczonych. Rząd w Teheranie nie zapowiedział jednak natychmiastowej odpowiedzi.



Izrael przekazał, że jest przygotowany na możliwy odwet Iranu, ale ostrzegł Teheran, że taki atak spotka się z kolejną odpowiedzią.