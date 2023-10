Reakcja państw zachodnich, a szczególnie Stanów Zjednoczonych, na bombardowanie przez Izrael Palestyńczyków w Strefie Gazy, wzbudza irytację ważnych krajów tzw. Globalnego Południa, w tym Indii, RPA, Brazylii czy Indonezji - pisze "Financial Times". "Jeżeli odcięcie wody, żywności i elektryczności na Ukrainie określacie jako zbrodnię wojenną, to powinniście powiedzieć to samo o Strefie Gazy" - wytykają Zachodowi przedstawiciel państw arabskich.