Libański Hezbollah ogłosił, że rozpoczął atak na Izrael na dużą skalę w odpowiedzi na śmierć wysokiego rangą dowódcy wojskowego, który 30 lipca zginął w izraelskim ataku na Bejrut. Izraelskie ministerstwo obrony ogłosiło stan wyjątkowy w całym kraju na najbliższe 48 godzin. Wydarzenia na Bliskim Wschodzie śledzimy dla Was w naszym raporcie dnia. Informacje w nim są aktualizowane.

/ Grafika RMF FM

07:45

Stany Zjednoczone zadeklarowały, że będą wspierać prawo Izraela do obrony. "Będziemy nadal wspierać prawo Izraela do obrony i działać na rzecz stabilności w regionie" - oznajmił w oświadczeniu rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA Sean Savett.

Dodał, że na polecenie prezydenta Joe Bidena "wysocy rangą przedstawiciele amerykańscy na bieżąco kontaktują się ze swoimi izraelskimi odpowiednikami".

07:31

Izrael nie chce pełnowymiarowej wojny z Hezbollahem, ale reaguje na działania tego ugrupowania i korzysta ze swojego prawa do obrony - oświadczył szef izraelskiej dyplomacji Israel Kac.

Kac napisał do swoich odpowiedników w wielu państwach, wzywając do wsparcia Izraela w walce przeciwko Hezbollahowi, Iranowi i jego sojusznikom - przekazał portal Times of Israel.

07:00

Armia izraelska ogłosiła, że przeprowadziła uderzenia zapobiegawcze w Libanie po wykryciu przygotowań ruchu zbrojnego Hezbollah, sojusznika palestyńskiego Hamasu, do przeprowadzenia "ataków na dużą skalę" przeciwko Izraelowi.

Ze swojej strony Hezbollah stwierdził w komunikacie prasowym, że "rozpoczął atak powietrzny przy użyciu dużej liczby dronów" przeciwko Izraelowi, w szczególności przeciwko "ważnemu celowi wojskowemu", którego nie zidentyfikował.

Neutralizowany przez Izrael pocisk, wystrzelony przez Hezbollah / ATEF SAFADI / PAP/EPA

06:50

Hezbollah ogłosił, że uderzył w jedenaście izraelskich obiektów wojskowych; wystrzelił ponad 320 rakiet typu Katiusza.

06:30

Po północy czasu polskiego izraelskie ministerstwo obrony ogłosiło stan wyjątkowy w całym kraju na najbliższe 48 godzin. Jak podał portal dziennika "Times of Israel", w związku z zagrożeniem z kierunku Libanu wszystkie służby ratunkowe postawiono w stan najwyższej gotowości.

06:15

