Co najmniej 30 osób, w tym 13 dzieci, zginęło w niedzielnych atakach Izraela na budynki mieszkalne w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy i dzielnicy Al-Sabra na południe od miasta Gaza - podały lokalne służby obrony cywilnej. Kilka godzin później zginęło ok. 20 osób w izraelskim ataku na libańskie miasteczko Almat. Wśród ofiar ataku jest co najmniej troje dzieci.

Zniszczone budynki w mieście Dżabalija w północnej części Strefy Gazy. / OMAR AL-QATTAA/AFP/East News / East News Jak podają służby, w ataku na budynek w Dżabaliji zginęło przynajmniej 25 osób, w tym 13 dzieci. Z kolei w nalocie na dom w Al-Sabrze śmierć poniosło 5 osób, a wiele innych zostało rannych. Nagrania w mediach społecznościowych pokazują dziesiątki owiniętych w koce ciał leżących w szpitalu na podłodze. Atak na Liban W niedzielę Izrael zaatakował też libańskie miasteczko Almat w okolicach miasta Byblos. Zginęło tam co najmniej 20 osób zginęło, a sześć zostało rannych. Wśród ofiar ataku na tę szyicką miejscowość jest co najmniej troje dzieci. Nagrania udostępnione w mediach społecznościowych pokazują ratowników i obserwatorów zgromadzonych wokół zrujnowanego domu, położonego wśród historycznych zabudowań. Wojna z Hamasem i Hezbollahem Wojna w Strefie Gazy wybuchła po ataku Hamasu na południowy Izrael 7 października 2023 r. W odpowiedzi izraelskie wojska rozpoczęły operację zbrojną, której celem - jak deklarują władze w Jerozolimie - jest całkowite zniszczenie struktur wojskowych i politycznych Hamasu oraz jego zaplecza. Jednak ogromne koszty wojny ponosi ludność cywilna. Według władz lokalnych, od początku izraelskiej ofensywy zginęło już ponad 44 tys. Palestyńczyków. Intensywne naloty na Liban Izrael prowadzi od półtora miesiąca. Izrael podkreśla, że celem kampanii jest zlikwidowanie zagrożenia ze strony kontrolującego południe Libanu Hezbollahu. Wspierana przez Iran szyicka organizacja od ponad roku regularnie ostrzeliwuje Izrael, co spotyka się z silnymi kontratakami. W uderzeniach Hezbollahu na Izrael zginęło kilkadziesiąt osób, a około 60 tys. zostało ewakuowanych z powodu zagrożenia. Według ministerstwa zdrowia w Bejrucie, od jesieni 2023 r. w izraelskich atakach na Liban zginęło ponad 3 tys. osób, z czego większość w ciągu sześciu ostatnich tygodni. Izrael informuje, że zabił ponad 2 tys. bojowników Hezbollahu. Wskutek izraelskiej ofensywy z domów uciekło około 1,2 mln mieszkańców Libanu. Zobacz również: ​Hamas: Przekonamy się, czy Trump powstrzyma wojnę w kilka godzin

