Zniszczona infrastruktura, brak pracy, ubóstwo - z tym wszystkim mierzą się Palestyńczycy w Strefie Gazy. Trwająca już ponad rok wojna z Izraelem odcisnęła tragiczne piętno na tej enklawie i sprawiła, że poziom rozwoju społecznego cofnął się tam do poziomu z 1955 roku.

Palestyńska dziewczynka trzymająca kota wśród zniszczonych budynków Strefy Gazy / IMAGO/Mahmoud Issa/Imago Stock and People / East News

Z raportu Programu Narodów Zjednoczonych na rzecz Rozwoju (UNDP) wynika, że przez rok wojny Izraela z Hamasem w Strefie Gazy stopa bezrobocia na tym terenie wzrosła do 80 proc., a ubóstwem dotknięte jest 90 proc. populacji. Mało tego - gospodarka całej Autonomii Palestyńskiej, czyli Strefy Gazy i Zachodniego Brzegu Jordanu, zmniejszyła się przez rok wojny o 35 proc.

Prognozy zawarte w tym raporcie pokazują, że obok obecnych cierpień i tragicznej liczby ofiar śmiertelnych mamy do czynienia z początkiem poważnego kryzysu rozwojowego, który zagraża przyszłości kolejnych pokoleń Palestyńczyków - podkreślił szef UNDP Achim Steiner.

Według opublikowanego we wtorek raportu odbudowa gospodarki Strefy Gazy do stanu sprzed wojny zajmie co najmniej 10 lat, zakładając obecny poziom pomocy humanitarnej. Proces nastąpiłby szybciej, gdyby zwiększyła się pomoc, a Izrael zniósł restrykcje dotyczące pracy Palestyńczyków w tym kraju.

Wskaźnik rozwoju społecznego (HDI) dla Strefy Gazy i całej Autonomii Palestyńskiej w 2024 r. może spaść do najniższego poziomu od 2004 r., gdy prowadzone są statystyki dla tego obszaru. UNDP wyliczył, ekstrapolując dostępne dane, że HDI dla całej Autonomii Palestyńskiej cofnie się do poziomu z 2000 r., a dla Strefy Gazy do poziomu z 1955 r.

Wojna Izraela z Hamasem

Wojna Izraela z palestyńskim Hamasem rozpoczęła się 7 października 2023 roku. Tego dnia, o godz. 6:30 czasu lokalnego (godz. 5:30 czasu w Polsce), palestyńscy terroryści przeniknęli do wielu miast na południu Izraela - atak przeprowadzono z lądu, powietrza i od strony morza. Przedstawiciele izraelskiego wojska oświadczyli, że ze Strefy Gazy w kierunku Izraela wystrzelono w sumie ponad 4 tys. rakiet.

W Izraelu zginęło wówczas 1139 Izraelczyków i osób innej narodowości, a ponad 3,4 tys. cywilów i żołnierzy zostało rannych; Hamas porwał do Strefy Gazy ok. 250 osób.

W odpowiedzi lotnictwo Sił Obronnych Izraela (IDF) rozpoczęło naloty na Strefę Gazy, po których nastąpiła operacja sił lądowych; na początku stycznia 2024 roku IDF poinformowały, że armia zniszczyła Hamas w północnej Strefie Gazy (wciąż trwają działania w pozostałych częściach enklawy).

Zniszczenia w Chan Junus w Strefie Gazy / BASHAR TALEB/AFP / East News

Ministerstwo zdrowia Strefy Gazy poinformowało, że życie straciło już ponad 42,7 tys. Palestyńczyków (z czego 115 przez ostatnie dwa dni), a ponad 100,2 tys. zostało rannych. Kontrolowany przez Hamas resort nie rozróżnia w swoich komunikatach ofiar cywilnych od zabitych bojowników palestyńskich organizacji zbrojnych. Izraelska armia przekazała, że przez rok wojny zabito ok. 17 tys. terrorystów z Hamasu i innych ugrupowań.

Wyliczenia różnych agencji ONZ pokazują, że z powodu wojny 90 proc. z ok. 2,15 mln mieszkańców Strefy Gazy stało się wewnętrznymi uchodźcami, a część z nich uciekała wielokrotnie. Niemal cała populacja jest narażona na brak bezpieczeństwa żywnościowego i uzależniona od pomocy humanitarnej. Na terenie palestyńskiej enklawy zniszczono lub uszkodzono ok. 60 proc. budynków; koszt odbudowy zniszczonej infrastruktury szacuje się na 18,5 mld USD i może ona potrwać do 2040 r.