Austriak ​Matthias Mayer obronił tytuł z Pjongczangu, zdobywając złoty medal igrzysk olimpijskich w Pekinie w rywalizacji narciarzy alpejskich w supergigancie.

Matthias Mayer / GUILLAUME HORCAJUELO / PAP/EPA

Srebro wywalczył Amerykanin Ryan Cochran-Siegle, a brąz Norweg Aleksander Aamodt Kilde.

To trzeci olimpijski triumf 31-letniego Mayera, który był także najlepszy w zjeździe w 2014 roku w Soczi. Żaden narciarz przed nim nie wywalczył trzech złotych krążków na trzech kolejnych igrzyskach.



W rywalizacji kobiet trzy złote medale olimpijskie na trzech imprezach z rzędu zdobyła Włoszka Deborah Compagnoni - Albertville 1992 (supergigant), Lillehammer 1994 (slalom gigant) i Nagano 1998 (slalom gigant).



We wtorek Mayer uzyskał czas 1.19,94 i był szybszy od Cochrana-Siegle'a o zaledwie 0,04 s. Aamodt Kilde stracił do zwycięzcy 0,42 s.

Polacy w tej konkurencji nie startowali.



To drugi medal Mayera w Pekinie. Wcześniej cieszył się z brązu w zjeździe.

Wyniki supergiganta mężczyzn:

1. Matthias Mayer (Austria) 1.19,94

2. Ryan Cochran-Siegle (USA) strata 0,04 s

3. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 0,42

4. Adrian Smiseth Sejersted (Norwegia) 0,74

5. Vincent Kriechmayr (Austria) 0,76

6. James Crawford (Kanada) 0,85

7. Romed Baumann (Niemcy) 1,16

8. Andreas Sander (Niemcy) 1,27

9. Blaise Giezendanner (Francja) 1,32

10. Trevor Philp (Kanada) 1,40