Igrzyska olimpijskie w Paryżu czas zacząć. Już w sobotę 27 lipca pierwsze starty reprezentantów Polski w strzelectwie. Od czasów igrzysk w Atlancie (1996) i Sydney (2000) dyscyplina bardzo się zmieniła, a najlepiej wie o tym dwukrotna mistrzyni olimpijska z tych lat - Renata Mauer-Różańska, obecnie przewodnicząca Komisji Sportu Kobiet w Polskim Komitecie Olimpijskim. Porozmawiał z nią Cezary Dziwiszek z redakcji sportowej RMF FM.

Renata Mauer-Różańska / Bartłomiej Zborowski / PAP

210 polskich sportowców liczy ostatecznie reprezentacja Polski na igrzyska olimpijskie w Paryżu. Wśród nich jest siedmioro zawodników, którzy wystartują w strzelectwie. Pięć kobiet:

Natalia Kochańska,

Aleksandra Pietruk,

Klaudia Breś,

Aneta Stankiewicz,

Julia Piotrowska)

i dwóch mężczyzn

Tomasz Bartnik,

Maciej Kowalewicz.

Jakie mają szanse na medale? Trudno powiedzieć, bo strzelectwo to niebywale precyzyjna i przez to nieprzewidywalna dyscyplina.

Ja nigdy nie liczę medali przed igrzyskami (...) igrzyska to taka wyjątkowa impreza, dzieją się czasami dziwne rzeczy (...) Wystarczy właściwie odrobina dekoncentracji i jeżeli nie strzeli się bardzo dobrej "dziesiątki", to można często zapomnieć o medalu. Te medale, które zostaną zdobyte - różnica między wynikami będzie naprawdę minimalna - mówi RMF FM Renata Mauer-Różańska.

W ciągu lat nie zmienia się jedno - olimpijska presja

Czterokrotna olimpijka (oprócz Atlanty i Sydney wystąpiła także na igrzyskach w Barcelonie w 1992 roku i w Atenach w 2004) podkreśla, że od czasów, w których zdobywała medale, dużo w jej dyscyplinie się zmieniło. Przede wszystkim wzrósł poziom sportowy. Dalej najwyżej punktowany jest środek tarczy - "dziesiątka", jednak samo trafianie w nią nie gwarantuje zwycięstwa. Ktoś może strzelać minimalnie bliżej środka.

Nie zmienia się natomiast jedno - olimpijska presja. Cztery lata czekania na medal często paraliżuje najlepszych strzelców, w kluczowym momencie. W rozmowie z RMF FM Renata Mauer-Różański przytacza jedną z takich historii.

W Atlancie zdarzyła się historia z reprezentantem Chin Wangiem Yifu (w konkurencji: pistolet pneumatyczny 10 m). Do dziewiątego (na dziesięć) strzału finałowego prowadził aż pięcioma punktami. I niestety ostatniego strzału nie był w stanie oddać (...) Kiedy zobaczyłam, że zawodnik nie oddał strzału z pierwszego złożenia i odłożył broń, pomyślałam sobie: "ma jeszcze dużo czasu, tylko złoży pistolet. To trwa krótko". Z drugiego złożenia nie oddał strzału. Oddał z ostatniego i strzelił "piątkę". Natomiast reprezentant Włoch (Roberto Di Donna) strzelił piękną "dziesiątkę" i wygrał o 0,1 punktu (...) To był dramat dla reprezentanta Chin. Yifu Wang zemdlał po tym ostatnim strzale i zniesiono go na noszach. Więc można sobie wyobrazić, jakie emocje przeżywają zawodnicy w strzelectwie. Nie ma możliwości odreagowania poprzez ruch - opowiada Mauer-Różańska.

A jak radzić sobie z olimpijskim stresem poza samymi startami? Dwukrotna mistrzyni olimpijska ma na niego jedną odpowiedź: wsparcie.

Wsparcie rodziny, wsparcie trenerów, trenerek. Wsparcie najbliższych osób. Przed igrzyskami jest zawsze dużo pracy, dużo różnych emocji. Przecież to jeszcze są starty, kwalifikacje i tak naprawdę trzeba do końca walczyć. A potem dopiero igrzyska. Więc to wsparcie jest sportowcom bardzo, bardzo potrzebne, żeby nie musieli myśleć: "co będzie, jak mi nie wyjdzie?". Żeby ich uwaga była skierowana tylko na to, żeby jak najlepiej wystartować. Trzeba ich wspierać - podkreśla rozmówczyni Cezarego Dziwiszka.

Plan startów Polaków w strzelectwie na igrzyskach olimpijskich:

Sobota 27.07:

- 9.00 - Karabin pneumatyczny 10 m (mikst) (Aneta Stankiewicz, Tomasz Bartnik i Aleksandra Pietruk, Maciej Kowalewicz)

- 10.30 - [FINAŁ] Karabin pneumatyczny 10 m (mikst) (ew. Aneta Stankiewicz, Tomasz Bartnik i Aleksandra Pietruk, Maciej Kowalewicz)

- 12.30 - Pistolet pneumatyczny 10 m (kobiety) (Klaudia Breś)

Niedziela 28.07:

- 9.15 - Karabin pneumatyczny 10 m (Julia Piotrowska, Aleksandra Pietruk, Aneta Stankiewicz)

- 11.15 - Karabin pneumatyczny 10 m (Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz)

- 12.00 - [FINAŁ] Pistolet pneumatyczny 10 m (kobiety) (ew. Klaudia Breś)

Poniedziałek 29.07:

- 9.30 - [FINAŁ] Karabin pneumatyczny 10 m (ew. Julia Piotrowska, Aleksandra Pietruk, Aneta Stankiewicz)

- 12.00 - [FINAŁ] Karabin pneumatyczny 10 m (ew. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz)

Środa 31.07:

- 9.00 - Karabin trzy postawy 50 m (mężczyźni) (Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz)

Czwartek 01.08:

- 9.30 [FINAŁ] Karabin trzy postawy 50 m (mężczyźni) (ew. Tomasz Bartnik, Maciej Kowalewicz)

- 12.00 - Karabin trzy postawy 50 m (Natalia Kochańska)

Piątek 02.08:

- 9.00 - Pistolet sportowy 25 m - precyzja (Klaudia Breś)

- 9.30 - [FINAŁ] Karabin trzy postawy 50 m (ew. Natalia Kochańska)

- 12.00 - Pistolet sportowy 25 m - szybkość (Klaudia Breś)

Sobota 03.08:

- 9.30 - [FINAŁ] Pistolet 25 m (ew. Klaudia Breś)