"Musimy grać tak, jak graliśmy ostatnie dwa mecze, z tą energią. Każdy punkt, każda piłka jest ważna od początku do końca" - mówił trener polskich siatkarzy Nikola Grbić przed sobotnim finałem igrzysk olimpijskich. "Biało-Czerwoni" zmierzą się w Paryżu z broniącą tytułu Francją.

Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić / Adam Warżawa / PAP

Sobotni finał Francja - Polska rozpocznie się o godzinie 13.

Nikola Grbić spodziewa się ciężkiej przeprawy. Musimy zostać na boisku do końca i grać, jak graliśmy czwarty i piąty set z Amerykanami - powiedział, wspominając środową półfinałową bitwę z USA, wygraną 3:2.

Grbić: Mam nadzieję, że sędzia będzie neutralny

Serbski szkoleniowiec nie obawia się, że jego siatkarze nie poradzą sobie z presją francuskiej publiczności. Graliśmy z Włochami w Rzymie w zeszłym sezonie (w wygranym finale ME - red.). Moi zawodnicy mają pewność siebie, spokój, żeby grać w tych trudnych meczach - podkreślił selekcjoner.

Będzie głośno, będzie trudno, ale to jest finał, jest Francja, która gra bardzo dobrze w siatkówkę - dodał.

Mam nadzieję tylko, że sędzia będzie neutralny - zaznaczył Grbić.

Grbić: Jeśli nie będzie Marcina, zagramy z Grzegorzem

Szkoleniowiec nie chciał jasno powiedzieć, czy przeciwko Francji zagra nasz rozgrywający Marcin Janusz, który zmaga się z urazem. W sobotę rano zobaczymy, jaka jest jego sytuacja. Dzisiaj zrobiliśmy wszystko, co możemy, żeby mógł być jutro z nami na boisku. Jeśli nie będzie, gramy z Grzegorzem (Łomaczem - red.) - powiedział szkoleniowiec.

Grbić śmiał się, pytany, czy na finał ma jakieś specjalne zagrywki taktyczne. Wszystko jest specjalne, zmieniliśmy wszystko - mówił z humorem. Nie, my trenujemy trzy sezony, mamy system, każdy wie, co i jak gramy. Jeśli coś zmienimy, to bardzo małe rzeczy - powiedział.

Musimy grać dobrze w siatkówkę, dobrze zagrywać, bronić, atakować, mieć cierpliwość, kiedy przeciwnik gra dobrze, jak mieliśmy z USA i Słowenią. Nie ma tajemnic - podsumował szkoleniowiec.