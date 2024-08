Po zakończonym spotkaniu w środę trener Nikola Grbić nie wiedział jeszcze, co dokładnie stało się Januszowi. Polski Związek Piłki Siatkowej (PZPS) nie wydał też żadnego oficjalnego komunikatu w kolejnym dniu. W piątek podczas ostatniego treningu zespołu siatkarze byli w dobrych nastrojach, chociaż wyraźny był brak rozgrywającego.

Jak poinformował jednak rzecznik kadry Mariusz Szyszko, sytuacja Janusza jest pod kontrolą, a jego nieobecność podczas piątkowych zajęć nie przesądza o tym, że nie zagra w finale.

Paweł Zatorski już w treningu

Kibiców Biało-Czerwonych może natomiast ucieszyć fakt, że normalnie trenował już Zatorski, który w środę w półfinale wybił bark. Libero wrócił do gry jeszcze w trakcie meczu, ale widocznie krzywił się z bólu przy każdym dotknięciu piłki.

Drużyna trenera Grbicia nie ma szczęścia w Paryżu jeżeli chodzi o zdrowie. Już w pierwszym spotkaniu grupowym z Egiptem kontuzji kostki doznał Tomasz Fornal, uraz nie okazał się jednak aż tak poważny i przyjmujący w fazie pucharowej był już w pełni sił.

W ćwierćfinale natomiast problem ze stopą zgłosił Mateusz Bieniek. W jego przypadku kontuzja wykluczyła go z gry do końca turnieju i zastąpił go dotychczasowy rezerwowy, atakujący Bartłomiej Bołądź.