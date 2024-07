​Rosyjscy tenisiści, wśród nich m.in. złoty medalista olimpijski w grze podwójnej z Tokio Andriej Rublow oraz Daria Kasatkina i Anna Kalińska, odmówili udziału w igrzyskach olimpijskich w Paryżu - oficjalnie poinformował MKOl. Wcześniej taką samą decyzję podjął Karen Kaczanow i Ludmiła Samsonowa.

Daria Kasatkina / ALESSANDRO DI MEO / PAP/EPA

Na razie na liście neutralnych sportowców opublikowanej przez MKOl, którzy wyrazili zgodę na start w Paryżu w turnieju tenisowym, jest Daniił Miedwiediew (5. w rankingu ATP) i Jekaterina Aleksandrowa (22. lokata na liście WTA).

Olimpijska rywalizacja na kortach Rolanda Garossa odbędzie się w dniach 27 lipca - 4 sierpnia.

Trwa prowadzona przez MKOl weryfikacja sportowców z Rosji i Białorusi, którzy pod neutralną flagą będą mogli wystąpić w Paryżu. To efekt zbrojnego ataku na Ukrainę. Zaproszeni do udziału w igrzyskach zawodnicy muszą przejść podwójną kontrolę, najpierw przez międzynarodowe federacje, a następnie przez MKOl, aby upewnić się, że nie wspierają aktywnie wojny na Ukrainie, ani nie mają żadnych powiązań z armią swojego kraju. Nie wszystkim to odpowiada i dlatego niektórzy odmówili zaakceptowania takich warunków.

Rosja potępiła te ograniczenia jako dyskryminujące. Rzeczniczka ministerstwa spraw zagranicznych Maria Zacharowa powiedziała, że MKOl "popada w rasizm i neonazizm". Na razie zaproszenie przyjęła mieszkająca w USA Białorusinka Wiktoria Azarenka, która w 2012 roku w Londynie zdobyła złoty medal w grze podwójnej i brąz w grze pojedynczej.

Szef Rosyjskiej Federacji Tenisowej Szamil Tarpiszczow potwierdził oficjalnie, że Rublow nie wystąpi w Paryżu ze względów zdrowotnych.

Start w Paryżu potwierdzili już gimnastyk Iwan Litwinowicz, który trzy lata temu zdobył dla Białorusi złoto na trampolinie w Tokio i rosyjski kajakarz Aleksiej Korowaszkow, brązowy medalista z Londynu. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.