Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbywają się nie tylko nad Sekwaną. Surferzy mają swoje pole zmagań na oddalonym o 15 tys. kilometrów Tahiti, gdzie warunki do uprawiania tego sportu potrafią być równie wspaniałe, co niebezpieczne. Patrole bezpieczeństwa, które zabezpieczają tę część zawodów, codziennie notują kilkadziesiąt interwencji.

Brisa Hennessy z Kostaryki podczas pierwszej rundy kobiecych zawodów surfingowych na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024. / FAZRY ISMAIL / PAP/EPA

Danymi dzielą się sami organizatorzy, którzy opublikowali raport przed rundą finałową. Wynika z niego, że podczas rywalizacji najczęściej dochodzi do uszkodzeń kasków i związanych z tym wstrząśnień mózgu, ran ciętych i złamań.

Bezpieczeństwa surferów strzegą wysoce wykwalifikowani, lokalni pracownicy. Patrolują akwen na skuterach wodnych, pomagają w obsłudze łodzi i stale oceniają warunki oceanu z wieży obserwacyjnej. Sportowcy zgodnie twierdzą, że to dzięki tym ludziom, pomimo bardzo dużych, beczkowatych fal, udało im się dotychczas surfować bezpiecznie.

A na Teahupo'o, gdzie rozgrywane są zawody, mogą one być śmiertelnie niebezpieczne. Tylko w ostatnich dniach pochłonęły życie co najmniej jednego surfera. Poszarpana rafa koralowa znajduje się tuż pod powierzchnią oceanu, często bardzo blisko miejsca, w którym fale się rozbijają tam, gdzie teoretycznie dla zawodników są najlepsze warunki.

Kto nie surfuje, to nie wie, że to najniebezpieczniejsze miejsce na świecie! Jestem po prostu szczęśliwy, że jestem w jednym kawałku - powiedział reprezentant Australii Jack Robinson po swoim zwycięstwie w trzeciej rundzie. To szaleństwo, tam są ogromne fale - dodał.

Do tej pory nie doszło jednak do żadnych poważnych urazów w trakcie olimpijskich zawodów surfingowych. Kilku uczestników rozcięło skórę po uderzeniu w rafę, czemu zaradzono, nakładając szwy. Niektórzy "dorobili się" siniaków i zadrapań.

"Oni są jak aniołowie stróże"

Wielokrotnie jednak służby bezpieczeństwa ewakuowały z wody surferów, których pokonały fale.

"Oni są jak aniołowie stróże" - uważa lokalny zawodnik z Polinezji Francuskiej Michel Bourez, który od lat surfuje na Teahupo’o i trzy lata temu brał udział w igrzyskach olimpijskich w Tokio. "Oni ryzykują również swoje życie, aby ciebie uratować, gdy masz problemy" - zaznaczył.

Ekipa bezpieczeństwa codziennie ocenia warunki oceaniczne. W czasie trwania zawodów ekipa wodna jest w stałym kontakcie z patrolem wodnym na wieży, która jest ustawiona na oceanie w miejscu, gdzie powstaje fala.

Nieustannie oceniamy warunki panujące w oceanie, czy wiatr zmienia kierunek, jakie są zmiany w podwodnych kanałach - wyjaśniła Puatea Ellis, odpowiedzialna za bezpieczeństwo na wodzie podczas zawodów na Tahiti. Muszę nieustannie skupiać się na ludziach, jeśli się boją, wpadają w panikę. A wtedy jest większe prawdopodobieństwo, że dojdzie do wypadku - dodała.

Bardzo ważną rolę patroli bezpieczeństwa wodnego podkreśla też prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Surfingu Fernando Aguirre. Oni ratują zawodników z poważnych opresji, bardzo im dziękujemy - przyznał.

Bezpieczeństwo w wodzie nie dotyczy tylko surferów - wyjaśniła Ellis. Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim - zakończyła.