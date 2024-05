Tak regularnie Andrejczyk nie rzucała powyżej 60 metrów od czterech lat. To pokazuje, że po wielu miesiącach walki z kontuzjami medalistka igrzysk olimpijskich w Tokio wraca do swojej dobrej dyspozycji.

Sama daję sobie tym nadzieję, bo nadal kocham oszczep. Fakt, że moja kariera mnie nie rozpieszczała. Trzeba też jednak zaznaczyć, że oszczep jest najbardziej kontuzjogenną konkurencją. My najbardziej nienaturalnie układamy ciało. Mamy też najbardziej niebezpieczne ruchy dla organizmu ludzkiego. Z tego też powodu to trochę zajmuje, by wrócić do sprawności, do takich swoich nieco nadludzkich zakresów organizmu, ale jestem na bardzo dobrej drodze - podkreśla Maria Andrejczyk.

Zmiana trenera

Oszczepniczka zmieniła też trenera. Pracuje obecnie z Cezarym Wojną, który też był oszczepnikiem.

Jego bezcenne doświadczenie z lat jeszcze jak sam był zawodnikiem, fajnie nam procentuje w naszej współpracy. Mam też nowego trenera od przygotowania siłowego Łukasza Klugiewicza. Mam również nowego trenera od pracy mentalnej, takiego można powiedzieć "szamana" (uśmiecha się oszczepniczka - przyp. red.). Mam fantastyczną ekipę. Jestem bardzo z niej zadowolona - mówi Maria Andrejczyk.

Srebrna medalistka poprzednich igrzysk olimpijskich podkreśla z uśmiechem, że jest teraz w pełni zdrowa. Czuje się też świetnie psychicznie i czuje też dużą pewność siebie i spokój.

Spokój daje mi to, jaką pracę wykonałam zimą z moim teamem. To jest największy motywator i zarazem fundament dający mi tyle spokoju, ile powinnam mieć w roku olimpijskim - wyjaśnia Andrejczyk.

"Nie chcę się oszczędzać"

Lekkoatletka minimum na mistrzostwa Europy ma już wywalczone. Ten wynik uzyskała 5 maja na mitingu w Białymstoku, gdzie rzuciła 62,03 m.