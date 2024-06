Duże utrudnienia czekają kierowców w najbliższym tygodniu na ponad 60 km autostrad w województwie łódzkim. GDDKiA w Łodzi przystępuje do odnawiania oznakowania jezdni. Roboty będą prowadzone odcinkami na 26 kilometrach autostrady A1 i ponad 35 kilometrach A2.

Na zdjęciu: Odcinek autostrady A1 na węźle Łódź Północ / Fot. Grzegorz Michałowski / PAP

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Łodzi poinformowała, że od poniedziałku do piątku (17-21 czerwca) będzie odnawiać oznakowanie poziome na autostradach A1 i A2 w rejonie Łodzi.

Roboty obejmą łącznie ponad 60-kilometrowy odcinek obu tras.



Od poniedziałku 17 czerwca do czwartku 20 czerwca będą trwały roboty na jezdni zachodniej (w kierunku Katowic) autostrady A1 - od węzła Łódź Wschód do węzła Tuszyn (około 26 km).



W czwartek (20 czerwca) i piątek (21 czerwca) robotnicy z maszynami do malowania pasów przeniosą się na południową jezdnię autostrady A2 (w kierunku Warszawy) - od węzła Łódź Północ do węzła Skierniewice (ponad 35 km).



Aby do minimum ograniczyć uciążliwość dla kierowców, zdecydowaliśmy, że prace na obu odcinkach będą powadzone w porze nocnej - od godz. 19 do 6 rano - powiedział PAP Maciej Zalewski, rzecznik GDDKiA w Łodzi.



To nie jedyne utrudnienia na autostradach w najbliższym tygodniu. Także na Mazowszu kierowcy natrafią na nocne utrudnienia. Od 17 do 21 czerwca między godz. 21 a 6 rano trwać będą roboty przy budowie bramownic na autostradzie A2 między węzłami Pruszków i Konotopa pod Warszawą.