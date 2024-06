Zaostrza się polemika wokół braku klimatyzacji w wiosce olimpijskiej w Saint-Denis pod Paryżem. Organizatorzy igrzysk zapewniają, że do dyspozycji sportowców będą wentylatory i sugerują, że ekipy sportowe z różnych krajów, które zapowiedziały przywiezienie własnych klimatyzatorów, powinny zrezygnować z tego sprzecznego z wymogami ekologii pomysłu.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia.

Sportowcy których krajów chcą przywieźć własne klimatyzatory?

Francuskie media donoszą, że krajów, których ekipy sportowe chcą przywieźć do Francji własne klimatyzatory, jest coraz więcej. Znajdują się wśród nich m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Kanada, Niemcy, Włochy i Norwegia.

Według paryskich mediów "klimatyzatory" zostały już nawet zainstalowane w pokojach, w których spać będą australijscy sportowcy.

8 tys. wentylatorów

Według organizatorów paryskich igrzysk są to inicjatywy sprzeczne z wymogami ekologii, bo sportowcy dysponować będą ośmioma tysiącami wentylatorów, a podłogi w budynkach wioski olimpijskiej wyposażone zostały w systemy chłodzące.

Przedstawiciele komitetów olimpijskich z różnych krajów twierdzą jednak, że w razie upałów klimatyzacja będzie niezbędna dla zawodników, którzy muszą być wypoczęci przed startem w zawodach.

Poziom zanieczyszczenia wody w Sekwanie, a igrzyska

To niejedyna kwestia, która budzi kontrowersje przed zbliżającymi się igrzyskami olimpijskimi. Najwięcej obaw budzi poziom zanieczyszczenia wody w Sekwanie.

Według dokonanych niedawno badań, woda tej rzeki w rejonie Paryża skażona jest bakteriami, które mogą powodować kłopoty żołądkowe i inne problemy zdrowotne - czasami poważne. Poziom skażenia w momencie przeprowadzenia badań przekraczał 5-krotnie dozwolone normy.

Według francuskich mediów organizatorzy zastanawiają się teraz, co zrobić, by zawodnicy mogli w Sekwanie pływać - tak, jak zostało to przewidziane.