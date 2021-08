Fantastyczny występ Polaka w Tokio! Patryk Dobek zdobył brązowy medal w biegu finałowym na 800 metrów! To pierwszy medal igrzysk olimpijskich w historii startów Polaków na tym dystansie i osmy w tegorocznej imprezie.

Patryk Dobek pobiegł po medal / Leszek Szymański / PAP

Złoto w biegu na 800 metrów zdobył Emmanuel Korir z Kenii - z wynikiem 1.45,062. Drugi na mecie był Ferguson Cheruiyot Rotich (także z Kenii), uzyskując 1.45,233. Brązowy medal dla Patryka Dobka - 1.45,39.





Przed finałem na 800 metrów Patryk Dobek przyznawał, że nie jest faworytem, ale jednocześnie zapewniał, że nie zamierza się poddać już przed startem. Zaznaczył, że spodziewa się ciekawej rywalizacji.



Nazwiska nie biegają i z każdym można wygrać. Nie mam presji, ale pewne oczekiwania, tak jak mój trener. Nie są one jednak aż tak wygórowane - mówił.

Patryk Dobek dostał się do finału na 800 metrów, wygrywając swój bieg półfinałowy. Nasz zawodnik osiągnął wówczas czas 1.44,60.

Polak popisał się skutecznym finiszem po wewnętrznej i wyprzedził Kenijczyka Emmanuela Kipkurui Korira (1.44,74) oraz Meksykanina Jesusa Tonatiu Lopeza (1.44,77).

Po występie przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że po trudnym biegu eliminacyjnym obawiał się półfinału.

Wiadomo, że to była duża nerwówka, każdy chce dobiec do finału, jak najszybciej i na dobrej pozycji. Obawiałem się, bo eliminacje bardzo dużo mnie kosztowały, tam pobiegłem źle taktycznie. Teraz już trener mnie nastawił, że trzeba pobiec po swojemu - i to się udało - mówił 27-letni zawodnik.

Na etapie półfinałów odpadł drugi z biało-czerwonych - Mateusz Borkowski.