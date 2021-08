Anita Włodarczyk zdobyła złoty medal w rzucie młotem a kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal w konkurencji K2 500 m. Brązowy medal walczył także polski zapaśnik – Tadeusz Michalik oraz Malwina Kopron w rzucie młotem. Polscy siatkarze nie przeszli do półfinału. Niesamowite emocje również dla polskich kibiców na lekkoatletycznym stadionie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Tokio. Marcin Lewandowski przewrócił się w eliminacyjnym biegu na 1500 m, płakał przed kamerami, a następnie z ulgą i spokojem przyjął fakt dopuszczenia go przez sędziów do dalszej fazy olimpijskiej rywalizacji. Do półfinału w tej konkurencji awansował również Michał Rozmys. Zmagania Polaków w Tokio śledziliśmy na bieżąco na RMF24! Obok sportowej rywalizacji śledziliśmy również losy białoruskiej zawodniczki - Krysciny Cimanouskiej. Biegaczce udało się uciec przed władzami swojego kraju, które chciały ściągnąć do Mińska za karę. Jak informuje Reuters Cimanouska poleci z Japonii do Polski w środę.

Polki Karolina Naja (P) i Anna Puławska (C) cieszą się ze zdobycia srebrnego medalu w finale K2 500 m w kajakarskich regatach

16:55 Siatkówka

Polska reprezentacja siatkarzy przegrała z Francją w ćwierćfinale turnieju olimpijskiego w Tokio. Mecz rozstrzygnął się w tie-breaku.

14:42 Rzut młotem

Anita Włodarczyk rzuciła młotem 78,48 i została po raz trzeci w historii mistrzynią olimpijską. W Tokio brązowy medal wywalczyła Malwina Kopron - 75,49, a siódme miejsce zajęła Joanna Fiodorow - 73,83. Srebro zdobyła Chinka Zheng Wang - 77,03.

14:34 Pchnięcie kulą

Michał Haratyk i Konrad Bukowiecki nie wystąpią w finale pchnięcia kulą w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Pierwszy z nich uzyskał 20,86 i został sklasyfikowany na 13. miejscu, a Bukowiecki miał wynik 20,01 i zajął 23. lokatę. Kwalifikacje wygrał rekordzista świata Ryan Crouser (USA) - 22,05.

14:27 Skok o tyczce

Piotr Lisek nie zdobędzie medalu igrzysk olimpijskich w Tokio w skoku o tyczce. Polak nie pokonał poprzeczki zawieszonej na wysokości 5,87. W konkursie finałowym pozostało czterech zawodników.



Lisek w pierwszej próbie skoczył 5,55. Na wysokości 5,70 zanotował zrzutkę i postanowił przenieść dwie próby na 5,80. Tę wysokość pokonał za pierwszym razem. Jego trzy próby na 5,87 były jednak nieudane.



13:40 Pchnięcie kulą

Konrad Bukowiecki pchnął kulę na odległość 20,01 i zajął 12. miejsce w grupie A kwalifikacji igrzysk olimpijskich w Tokio. Wprawdzie właśnie dwunastu lekkoatletów awansuje do finału, ale szanse Polaka są jedynie matematyczne. W drugiej grupie są m.in. Ryan Crouser i Michał Haratyk.

13:30 Podnoszenie ciężarów

Arkadiusz Michalski kończy rwanie z wynikiem 175 kg. Nie będzie niespodziewanego medalu dla Polski.



13:20 Zapasy

Tadeusz Michalik zdobył brązowy medal olimpijski w kategorii 97 kg w zapasach w stylu klasycznym. W pojedynku o ten krążek pokonał przed czasem Węgra Alexa Gergo Szoke.



Zawodnik klubu Sobieski Poznań powtórzył sukces swojej starszej siostry Moniki Michalik, która wywalczyła brąz olimpijski na igrzyskach w Rio de Janeiro w 2016 roku.

13:00 Siatkówka

Siatkarze Argentyny wygrali z Włochami 3:2 (21:25, 25:23, 25:22, 14:25, 15:12) i awansowali do półfinału olimpijskiego turnieju w Tokio, w którym mogą być rywalami Polaków.



Warunkiem jest zwycięstwo biało-czerwonych nad Francją. Ten mecz rozpocznie się o godz. 14.30.





12:34 Lekkoatletyka

Damian Czykier (Podlasie Białystok) wynikiem 13,61 awansował do półfinału biegu na 110 m ppł w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polak w swojej serii eliminacyjnej był czwarty. Wygrał z rewelacyjnym czasem Amerykanin Grant Holloway - 13,02.



Do finału rywalizacji płotkarzy awansowało czterech pierwszych z pięciu biegów oraz czterech z najlepszymi czasami.

12:05 Żeglarstwo

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill spadły po dwóch wtorkowych startach olimpijskiej rywalizacji w żeglarskiej klasie 470 z drugiego na trzecie miejsce. W środę zaplanowano wyścig medalowy. W klasie 49er Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński zajęli dziewiątą pozycję.



11:05 Kolarstwo torowe

Holenderscy kolarze torowi zostali mistrzami olimpijskimi w sprincie drużynowym. Srebrny medal wywalczyli Brytyjczycy, a brązowy - Francuzi. Polacy zajęli ostatnie, ósme miejsce.



W finale Holendrzy poprawili rekord olimpijski, uzyskując 41,369 s. Brytyjczycy nie utrzymali szyku, co odbiło się na słabym rezultacie - 44,589.

10:17 Kolarstwo torowe

Mateusz Rudyk, Patryk Rajkowski i Krzysztof Maksel, rywalizujący na torze kolarskim w sprincie drużynowym, będą się ścigać z Nowozelandczykami o siódme miejsce w igrzyskach w Tokio. O złoty medal będą walczyć Holendrzy z Brytyjczykami.



W pierwszej rundzie Polacy pojechali nieco szybciej niż w rundzie rozstawnej, uzyskując czas 43,307, ale nie mieli szans z Holendrami, którzy ponownie pobili rekord olimpijski - 41,431.

09:30 Kolarstwo torowe

Mateusz Rudyk, Patryk Rajkowski i Krzysztof Maksel, rywalizujące na torze kolarskim w sprincie drużynowym, zajęli ostatnie, ósme miejsce w rundzie rozstawnej igrzysk w Tokio. Polacy uzyskali czas 43,516 i w pierwszej rundzie będą walczyć z najszybszymi Holendrami.



"Pomarańczowi" wynikiem 42,134 s ustanowili rekord olimpijski.



09:07 Polskie kajakarki zdobyły srebro

Karolina Naja, startując razem z Anną Puławską w K2 500 m w kajakarskich regatach igrzysk w Tokio, wywalczyła swój trzeci medal olimpijski w tej konkurencji. Wszystkie są tak samo wartościowe, ale droga do tego była najcięższa - zaznaczyła 31-letnia zawodniczka.



Naja i Puławska w finale musiały uznać wyższość jedynie duetu z Nowej Zelandii. Polki płynęły na bocznym torze, co stanowiło dodatkowe wyzwanie.



Trener przed startem powiedział nam ‘dziewczyny, płyniemy w tunelu’ i faktycznie się tak stało. Od początku wiedziałyśmy, że po lewej stronie nikogo nie będziemy miały, a rywalki będą tylko po prawej. Wiedziałyśmy, że jedziemy swoje. Miałyśmy wytrenowany ten wyścig - na każdym treningu się do niego przygotowywałyśmy. Wiedziałyśmy, że jak pojedziemy swoje, to na mecie się będziemy cieszyły - relacjonowała Puławska.



/ Leszek Szymański / PAP

Naja przyznała, że w trakcie rywalizacji czuła, że jest dobrze, choć pod koniec dystansu miała też swoje obawy. Najbardziej bałam się, że ta fala będzie mocno odbijająca od brzegu. Wiało z prawej strony w plecy. Ciężko było ustawić łódkę w dobrej pozycji, żeby był dobry start. Ale potrafimy go zrobić świetnie, to nasz atut. Poradziłyśmy sobie bardzo dobrze. W półfinale miałyśmy rezerwę jeśli chodzi o tempo wiosłowania, w finale nie było już nad czym się zastanawiać - wspominała.



Zapewniła, że ona i jej partnerka z dwójki wierzyły w siebie przed tym startem.



Cytat Wiedziałyśmy, że mamy tę moc. To było pięć lat przygotowań. Zeszły rok nas wzmocnił, nie miałyśmy chwil zwątpienia. Wiedziałyśmy, że jesteśmy świetnie przygotowane. Jedyne, co było inne, to to, że była bardzo mocna rywalizacja w tej konkurencji. Pierwszy raz w historii mogły startować po dwie łódki z danego kraju, więc np. były mocne Węgierki. Ale cały czas wierzyłam w to, że biegi finałowe z Anią, których miałam już okazję doświadczyć, są bardzo wyjątkowe. Czekam zawsze na te nasze finały. przyznała utytułowana kajakarka.

08:20 MKOl wszczął formalne dochodzenie ws. Cimanouskiej

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) wszczął oficjalnie dochodzenie ws. białoruskiej lekkoatletki Krysciny Cimanouskiej, która w polskiej ambasadzie w Tokio otrzymała wizę humanitarną i w środę ma przylecieć do Warszawy. Biegaczce udało się uciec przed władzami swojego kraju, które chciały ściągnąć do Mińska za karę.



08:02 Siatkówka

07:56 Żeglarstwo

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill spadły z drugiego na trzecie miejsce w olimpijskich regatach w żeglarskiej klasie 470. W dziesiątym wyścigu, podobnie jak wcześniejszym wtorkowym, były dopiero 15.



Polki mają 46 punktów i przed środową medalową rozgrywką tracą już 18 do Brytyjek Hannah Mills i Eilidh McIntyre oraz cztery do Francuzek Camille Lecointre i Aloise Retornaz.

07:09 Żeglarstwo

Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński w wyścigu finałowym zajęli czwarte miejsce, a na dziewiątym zakończyli olimpijskie regaty w żeglarskiej klasie 49er. Triumfowali Brytyjczycy Dylan Fletcher i Stuart Bithell.





07:05 Karolina Naja i Anna Puławska już po ceremonii medalowej. ZOBACZ ZDJĘCIA!

W finale Karolina i Ania popłynęły takim tempem, do jakiego się przygotowywały - cieszy się trener naszych kajakarek Tomasz Kryk. Karolina Naja i Anna Puławska zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w konkurencji K2 na 500 metrów.

07:00 Karolina Naja i Anna Puławska zostały wicemistrzyniami olimpijskimi w konkurencji K2 na 500 metrów. ZOBACZ WYŚCIG PO SREBRO!

06:52 Polskie kajakarki ze srebrnym medalem!

06:42 Lekkoatletyka

05:50 MEDAL DLA KAJAKAREK

Kajakarki Karolina Naja i Anna Puławska zdobyły srebrny medal w konkurencji K2 500 m.





05:25 Zapasy

Węgier Alex Gergo Szoke będzie o godz. 13.05 czasu polskiego rywalem Tadeusza Michalika w walce o brązowy medal olimpijski w zapasach w stylu klasycznym w kategorii 97 kg.



05:02 Lekkoatletyka

Maria Andrejczyk wynikiem 65,24 w pierwszej próbie osiągnęła minimum i zapewniła sobie awans do finału rzutu oszczepem w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Później okazało się, że z obu grup żadna zawodniczka nie zbliżyła się do rezultatu Polki.



Do finału rywalizacji oszczepniczek awansują zawodniczki, które osiągną 63 metry bądź 12 najlepszych w kwalifikacjach. Poza Polką, która w tym sezonie rzuciła najdalej na świecie, tę granicę przekroczyła tylko najlepsza w grupie B Amerykanka Maggie Malone - 63,07.



Trzeci rezultat miała Australijka Kelsey-Lee Barber - 62,59.

04:52 Kajakarstwo

Marta Walczykiewicz zajęła czwarte miejsce w konkurencji jedynek na 200 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Triumfowała Lisa Carrington (Nowa Zelandia) przed Teresą Portelą (Hiszpania) i Emmą Aastrand Jorgensen (Dania).



Wicemistrzyni olimpijskiej z Rio de Janeiro do podium zabrakło 0,269 sekundy. Carrington zdobyła trzeci złoty medal na igrzyskach w tej konkurencji.

03:42 Kajakarstwo

Karolina Naja i Anna Puławska zajęły czwarte miejsce w wyścigu półfinałowym w konkurencji K2 500 m kajakarskich regat olimpijskich w Tokio i awansowały do finału. Wygrała Nowa Zelandia przed Australią i Białorusią.



Polki do Nowozelandek straciły 0,495 sekundy. Do finału zakwalifikowały się po cztery najlepsze osady z obu półfinałów.

03:35 Lekkoatletyka

Natalia Kaczmarek zajęła drugie miejsce (51,06) w piątym biegu eliminacyjnym i awansowała do środowego półfinału na 400 metrów w igrzyskach olimpijskich w Tokio. Polka przegrała tylko z Jamajką Stephenie Ann McPherson - 50,89.



Z każdej z sześciu serii eliminacyjnych awansowały po trzy zawodniczki plus sześć z najlepszymi czasami.



We wtorek najszybsza była Marileidy Paulino z Dominikany - 50,06 (wygrała ostatni bieg). Drugi rezultat uzyskała mistrzyni igrzysk w Rio de Janeiro Shaunae Miller-Uibo z Bahamów, która triumfowała w pierwszej serii z wynikiem 50,50. Polka miała ósmy rezultat eliminacji.



Finał 400 m kobiet w japońskiej stolicy odbędzie się w piątek.

03:00 Kajakarstwo

Kanadyjkarze Wiktor Głazunow i Tomasz Barniak zajęli trzecie miejsce w półfinale konkurencji C2 1000 m kajakarskich regat olimpijskich i zakwalifikowali się do finału. Wyścig wygrali Chińczycy przed Rumunami.



Czwartą lokatę, ostatnią premiowaną awansem do finału, zajęli Hiszpanie. Debiutujący na igrzyskach Głazunow i Barniak do zwycięzców stracili 1,259 sekundy.

02:58 Lekkoatletyka

Maria Andrejczyk wynikiem 65,24 w pierwszym rzucie osiągnęła minimum kwalifikacyjne i awansowała do finału rzutu oszczepem w igrzyskach olimpijskich w Tokio.



Do finału rywalizacji oszczepniczek awansują zawodniczki, które osiągną 63 metry bądź 12 najlepszych w kwalifikacjach.



Cytat Bardzo się stresowałam, ale cieszę z tego, bo wypłukanie z emocji też nie jest dobre dla organizmu. Zrealizowałam plan już w pierwszym rzucie i jestem bardzo zadowolona. Ostatnie tygodnie to była dla mnie walka ze zdrowiem, ale udało się. Teraz wracam do wioski olimpijskiej, by się zregenerować. skomentowała Polka na antenie Eurosportu.

02:53 Lekkoatletyka

Michał Rozmys i Marcin Lewandowski awansowali do półfinału biegu na 1500 metrów w igrzyskach w Tokio. Wymieniany wśród kandydatów do medalu Lewandowski przewrócił się w drugiej serii eliminacyjnej, ale po proteście został przez sędziów dopuszczony do dalszej rywalizacji olimpijskiej.



W pierwszej serii eliminacyjnej Rozmys zajął ostatnie premiowane bezpośrednim awansem szóste miejsce - 3.36,28. Jedną setną sekundy po nim metę minął Brytyjczyk Josh Kerr. Wygrał Belg Ismael Debjani - 3.36,00.



Z każdego z trzech biegów eliminacyjnych (w ostatnim triumfował Brytyjczyk Jake Heyward - 3.36,14) awansowało po sześciu zawodników (plus dodatkowo Lewandowski) i jeszcze sześciu z najlepszymi czasami.



Finał 1500 m mężczyzn w Japonii odbędzie się w sobotę.

02:47 Kajakarstwo

Marta Walczykiewicz awansowała do finału konkurencji K1 200 kajakarskich regat olimpijskich w Tokio. Polka zajęła trzecie miejsce w swoim wyścigu półfinałowym, wygrała Nowozelandka Lisa Carrington przed Dunką Emma Aastrand Jorgensen.



Do finału zakwalifikowały się cztery najlepsze zawodniczki, ostatnie premiowane miejsce zajęła Hiszpanka Teresa Portela.



Półfinał z udziałem Walczykiewicz miał wyjątkowo silna obsadę. Kajakarka KTW Kalisz straciła do swojej odwiecznej rywalki Carrington 0,436 sekundy.



W K1 200 m startowała także Helena Wiśniewska, która odpadła w ćwierćfinale.