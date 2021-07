Polska sztafeta mieszana 4x400 m ze złotem olimpijskim! Biało-czerwoni w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński sięgnęli po złoto w fenomenalnym stylu, bijąc rekord Europy i olimpijski. To drugi medal Polaków na igrzyskach w Tokio.

Igrzyska olimpijskie Tokio 2020. "Złota" polska sztafeta 4x400 m w składzie: Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński / DIEGO AZUBEL / PAP

Drugie miejsce zajęli w finale sztafet mieszanych 4x400 m reprezentanci Dominikany, a trzecie Amerykanie.

Biało-czerwoni już w piątkowym biegu eliminacyjnym pokazali, że są bardzo mocni. Dariusz Kowaluk, Iga Baumgart-Witan, Małgorzata Hołub-Kowalik i Kajetan Duszyński czasem 3.10,44 poprawili rekord Europy.

Już wtedy mówili, że przetrwa on tylko 24 godziny - sami bowiem go pobiją, a Hołub-Kowalik stwierdziła wprost: "Będzie gruby medal i to nie brązowy".

Przed finałem sztab szkoleniowy reprezentacji Polski zdecydował się na pokerową zagrywkę: w porównaniu do półfinału zmienił troje z 4 zawodników.

W decydującym biegu na bieżni pojawili się więc Karol Zalewski, Natalia Kaczmarek, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński - i w fenomenalnym stylu wywalczyli złoto!

W walce o medale liczyły się cztery reprezentacje, a cały bieg finałowy miał bardzo wyrównany przebieg. Na ostatniej zmianie rewelacyjnie zaprezentował się Kajetan Duszyński: na ostatnie 400 m ruszał na trzeciej pozycji, ale na finiszu to on zachował najwięcej zimnej krwi i ograł rywali.

Czas biało-czerwonych: 3.09,87 to nowy rekord Europy i rekord olimpijski, a także drugi wynik w historii tej konkurencji.

Reprezentanci Dominikany zdobyli srebro wynikiem 3.10,21, zaś Amerykanie - aktualni rekordziści świata, którzy w finale w Tokio wystartowali dzięki cofnięciu dyskwalifikacji nałożonej na nich po biegu eliminacyjnym - wywalczyli brąz czasem 3.10,22. Bez medalu zostali Holendrzy: wynik 3.10,36 dał im miejsce tuż za podium.

Natalia Kaczmarek, Karol Zalewski, Justyna Święty-Ersetic i Kajetan Duszyński / Leszek Szymański /PAP



Justyna Święty-Ersetic: "Jesteśmy potęgą na świecie"

"O takim rozpoczęciu tych igrzysk nie marzyłam. Mamy wspaniały team. Jak widać: jesteśmy potęgą na świecie" - mówiła na antenie TVP tuż po finałowym biegu najbardziej utytułowana w polskim zespole Justyna Święty-Ersetic, której występ w Tokio jeszcze kilka dni temu stał pod znakiem zapytania z powodu kontuzji.

"Ta podróż w sporcie trwa u mnie bardzo długo. Wiele problemów po drodze spotkałem. Bez nich na pewno by mnie tu nie było" - podkreślał z kolei Kajetan Duszyński.

Zaznaczmy, że złote medale otrzyma cała siódemka, która miała wkład w zdobycie olimpijskiego mistrzostwa.