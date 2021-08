Siatkarze Francji zdobyli w Tokio złoty medal olimpijski. W finale pokonali reprezentację Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12). Brąz wywalczyła Argentyna po zwycięstwie nad Brazylią 3:2.

Radość Francuzów po zdobyciu olimpijskiego złota / FAZRY ISMAIL / PAP/EPA

"Trójkolorowi" po raz pierwszy w historii zdobyli medal olimpijski i to od razu złoty. W drodze po tytuł w ćwierćfinale wyeliminowali Polaków, wygrywając 3:2, a w półfinale pokonali Argentyńczyków 3:0. Rosjanie po raz piąty stanęli na podium. Wcześniej zdobyli złoto w Londynie (2012), srebro w Sydney (2000) oraz dwa brązy - w Atenach (2004) i Pekinie (2008).

Spotkanie finałowe miało wiele zwrotów akcji i niezwykłą dramaturgię. W fazie grupowej to właśnie po nieoczekiwanej wygranej nad Rosjanami (3:1) Francuzi dostali "drugie życie", bowiem jedną nogą byli już poza turniejem.



Siatkarze rosyjscy, pomni złych doświadczeń ze spotkania grupowego, do finałowego starcia podeszli mocno zdeterminowani i skoncentrowani. Pierwszy set miał jednak niezwykłą końcówkę - Francja choć przegrywała już 18:22, zdołała przechylić szalę na swoją korzyść. Niesamowitymi zagrywkami popisał się Antoine Brizard, dwukrotnie skutecznie zaatakował Earvin N’Gapeth i "Trójkolorowi" wygrali 25:23.



Rosjanie poczuli się niczym bokser posłany na deski. Nim doszli do siebie, przegrywali już 0:2 i 10:13 w trzeciej partii. Zdołali jednak wrócić do meczu, w ataku nie mylił się Maksym Michajłow oraz wprowadzony w trzecim secie Jarosław Podlesnych. W końcówce gra Francuzów trochę się posypała.



W czwartym secie w rosyjskiej ekipie rozegrał się Jegor Kliuka, który kończył piłki w decydujących momentach. Wprawdzie po ataku N’Gapetha było już tylko 22:21 dla RKO, lecz podopieczni fińskiego trenera Tuomasa Sammelvuo znów dominowali w najważniejszych fragmentach.



Tie-break początkowo przebiegał pod dyktando Rosjan, ale potem zespół prowadzony przez Laurenta Tillie odrobił straty. Przy stanie 11:11 Jean Patry wygrał sytuacyjną piłkę, a za moment zaserwował asa. Po chwili kiwka Brizarda zaskoczyła Rosjan, a przy pierwszym meczbolu atak Michajłowa nie trafił w boisko.



Finałowy pojedynek w Tokio był ostatnim Tilliego w roli selekcjonera Francji. Jego następcą po igrzyskach zostanie słynny Brazylijczyk Bernardo Rezende.

Francja - Rosyjski Komitet Olimpijski 3:2 (25:23, 25:17, 21:25, 21:25, 15:12).

Francja: Antoine Brizard, Barthlemy Chinenyeze, Nicolas le Goff, Earvin N’Gapeth, Trevor Celevenot, Jean Patry - Jenia Grebennikov (libero)- Yacine Louati, Benjamin Toniutti, Stephen Boyer, Kevin Tillie.



ROK: Igor Kobzar, Ilias Kurkajew, Iwan Jakowlew, Dmitri Wołkow, Jegor Kliuka, Maksym Michajłow - Walentin Gołubiew (libero) - Paweł Pankow, Wiktor Poletajew, Jarosław Podlesnych.