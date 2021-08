Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill zdobyły srebrny medal igrzysk olimpijskich w Tokio w żeglarskiej klasie 470. Zwyciężyły Brytyjki Hannah Mills i Eilidh McIntyre, a trzecie miejsce zajęły Francuzki Camille Lecointre i Aloise Retornaz. To siódmy medal Polski na igrzyskach w Tokio.

Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Skrzypulec (SEJK Pogoń Szczecin) i Ogar-Hill (UKS Wiking Toruń) były liderkami po sześciu startach, ale w niedzielę spadły na drugą lokatę.

We wtorek zanotowały najgorszy występ w regatach - w stawce 21 załóg dwa razy dopłynęły na metę na 15. miejscu, co sprawiło, że do dzisiejszego - podwójnie punktowanego - wyścigu medalowego z udziałem 10 czołowych załóg przystępowały z trzeciej pozycji.

Polki - przed dzisiejszym startem - traciły do prowadzących Brytyjek Hannah Mills i Eilidh McIntyre 18, a do drugich, Francuzek Camilli Lecointre i Aloise Retornaz cztery punkty.