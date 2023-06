Jednym z głównych punktów programu największej tegorocznej imprezy sportowej w naszym kraju – III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 – będą konkursy skoczków narciarskich na Wielkiej i Średniej Krokwi na terenie zakopiańskiego Centralnego Ośrodka Sportu. "Skoro są zawody, trzeba walczyć o jak najwyższe miejsce" – zapewnia Piotr Żyła, jeden z filarów polskiej reprezentacji.

Skoczkowie przygotowują się do rywalizacji w Zakopanem / Paweł Skraba / Materiały prasowe

Dla skoczków narciarskich będzie to debiut w igrzyskach europejskich. Obecność tej dyscypliny ma uatrakcyjnić program imprezy i przyciągnąć zainteresowanie kibiców. Na doping swoich fanów liczą w naszej reprezentacji, która do zbliżających się igrzysk szykowała się m.in. na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. To w stolicy polskich Tatr zostaną rozegrane konkursy w ramach IE 2023.

Liczę na naszych kibiców, bo zawsze nas dopingują i mam nadzieję, że w tym czasie też nas odwiedzą - mówi Aleksander Zniszczoł, który znalazł się kadrze narodowej biało-czerwonych na konkursy na Wielkiej i Średniej Krokwi. Udział w tej imprezie jest dla nas nowością, ale będzie podchodzić do nich jak do normalnych zawodów - przedstawia.

W podobnym tonie, co młodszy reprezentacyjny kolega, wypowiada się Piotr Żyła, aktualny mistrz świata z Planicy.

To coś nowego w kalendarzu naszych startów, więc ciężko cokolwiek powiedzieć. Na pewno będzie bardzo fajna impreza. Szykujemy się tak, aby wynik był dobry - opowiada 36-latek. Póki co skoki narciarskie to sport zimowy i to do zimy się przygotowujemy, ale fajnie będzie zaliczyć kilka startów, w tym w IE 2023. Atmosfera w kadrze jak zawsze jest dobra. Czy uda się coś wygrać? No, jak będę startował, no to wiadomo, że chcę wygrać, po to skaczę i trenuję. Są zawody, no to trzeba walczyć o jak najwyższe miejsce - dodaje Żyła.

Konkursy skoczków i skoczkiń narciarskich podczas IE 2023 zostaną rozegrane na obiektach Centralnego Ośrodka Sportu - Ośrodka Przygotowań Olimpijskich w Zakopanem. W tatrzańskim kompleksie przeprowadzono kilka inwestycji, aby poprawić infrastrukturę i warunki pobytowe zawodników nie tylko na czas igrzysk. Położona na terenie COS - OPO Zakopane Średnia Krokiew została doposażona w trybunę mogącą pomieścić nieco ponad 2 tysiące widzów. Poza tym centralnie sterowanej klimatyzacji doczekały się hale treningowe w zakopiańskim ośrodku, a na bokserów i bokserki uczestniczące w IE 2023 czekają nowe, certyfikowane ringi.

To tyko część z licznych modernizacji poczynionych na przestrzeni ostatnich lat przez nas we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Łączna wartość inwestycji prowadzonych w ostatnich latach w COS-OPO Zakopane to ponad 300 milionów złotych netto - przedstawia Sebastian Danikiewicz, dyrektor COS-OPO Zakopane.

Konkursy skoków narciarskich w ramach III Igrzysk Europejskich Kraków-Małopolska 2023 zostaną rozegrane w Zakopanem w dniach 27 czerwca - 1 lipca. Czekają nas konkursy indywidualne kobiet i mężczyzn oraz zmagania drużynowe i drużyn mieszanych.