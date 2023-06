Austriacy zajęli dwa pierwsze miejsca w konkursie indywidualnym skoków narciarskich w Zakopanem. Daniel Tschofenig wywalczył złoto III Igrzysk Europejskich, a srebro trafiło do Jana Hoerla. Miejsce na najniższym stopniu podium zajął Szwajcar - Gregor Deschwanden. Najlepszy z Polaków Piotr Żyła zajął 7. miejsce. Dziesiątą pozycję zajął Dawid Kubacki.

Piotr Żyła w czasie konkursu w Zakopanem / III Igrzyska Europejskie 2023 /

Konkurs na Średniej Krokwi pierwotnie planowany był na środę. Zmagania ruszyły, ale trzeba było je przerwać ze względu na silny wiatr. Zawody przełożono na czwartek. Dziś aura bardziej sprzyjała sportowcom.

Zaskoczenie pojawiło się już po serii próbnej. Wygrał ją... Turek Fatih Ipcioglu. Najlepszy z Polaków był siódmy Piotr Żyła.

W pierwszej serii Ipcioglu potwierdził, że jest w dobrej formie - skoczył 101 m i przez chwilę utrzymywał się na prowadzeniu. Jeszcze lepiej poradził sobie Szwajcar Gregor Deschwanden, który wylądował na 107. metrze. Na pierwsze miejsce wysunął się jednak mistrz świata juniorów Daniel Tschofenig, który wylądował bliżej (104 m), ale sędziowie lepiej ocenili jego próbę.

Skoki polskich zawodników pokazały, że nasi reprezentanci są jeszcze na wczesnym etapie przygotowań do sezonu. Najlepszy z Polaków był Kacper Juroszek, który zajął po pierwszej serii 13. miejsce (97,5 m). Przed skokiem Kamila Stocha znów zaczęło mocniej wiać - Polak musiał zejść z belki startowej i poczekać na swój start.

Kibice w trakcie środowego konkursu / III Igrzyska Europejskie 2023 /

Przy drugiej próbie udało się skoczyć, ale skok Stocha nie był udany - osiągnął 93,5 m (27. miejsce). W przypadku Piotra Żyły i Dawida Kubackiego doszło do nietypowej sytuacji. Sędziowie identycznie ocenili ich skoki i obaj reprezentanci po pierwszej serii ex aequo zajmowali 15. miejsce.

Przebudzenie w drugiej serii

W finałowej serii niemal wszyscy nasi skoczkowie spisali się znacznie lepiej. Piotr Żyła skoczył 106,5 m, a Dawid Kubacki wylądował na 101. metrze. Poprawił się też Kamil Stoch (97 m). Z kolei Kacper Juroszek w finałowym skoku osiągnął zaledwie 87,5 m.

Takie rezultaty nie wystarczyły na zdobycie medali. Ostatecznie złoto wywalczył Daniel Tschofenig (104,5 m w drugiej serii), srebro też trafiło do Austriaka - Jana Hoerla, brąz zdobył Szwajcar Gregor Deschwanden. Najwyżej z "Biało-Czerwonych" został sklasyfikowany Piotr Żyła (7.miejsce), Dawid Kubacki zajął 10. miejsce, Kamil Stoch 22. pozycję, a 27. miejsce Kacper Juroszek.

Skoki narciarskie na igielicie w czasie III Igrzysk Europejskich

III Igrzyska Europejskie zagościły w Zakopanem we wtorek, kiedy odbył się konkurs kobiet na Średniej Krokwi. Złoto zdobyła Austriaczka Jacqueline Seifriedsberg, srebro trafiło do Słowenki Niki Precv (siostra skoczków Petera, Cena i Domena), a brąz do Austriaczki Marity Kramer.

Dziś czeka nas jeszcze konkurs drużyn mieszanych.

W piątek czeka nas jeszcze konkurs pań na Wielkiej Krokwi, a w sobotę na dużej skoczni pojawią się panowie.