Karateka Miłosz Sabiecki zdobył w Bielsku-Białej brązowy medal Igrzysk Europejskich w kumite w kategorii 67 kg. Polak przegrał w półfinale z Azerem Turalem Aghalarzadą.

Miłosz Sabiecki / AA/ABACA / PAP/Abaca

W fazie grupowej Sabiecki pokonał dwóch rywali i doznał jednej porażki, co wystarczyło mu do awansu do półfinału. W nim musiał uznać wyższość rywala z Azerbejdżanu, który o złoto powalczy później z Grekiem Dionysiosem Xenosem.

Do strefy medalowej nie zdołali natomiast awansować Arkadiusz Kwaśniewski (60 kg), Maria Kerner (55 kg) i Maria Depta (50 kg), a także rywalizujący w technice kata Maksymilian Szczypkowski i Anna Kowalska.