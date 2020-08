„Myślę, że się bardzo dużo zmieniło przez ostatnie lata i grupa osób żyjących „eko” powiększa się” – mówi w rozmowie z RMF FM Paweł Deląg - aktor, producent, członek jury podczas Green Film Festivalu. „My będziemy szli w stronę ekologii, to już jest nie do zatrzymania” – dodaje.

Jak zauważa Paweł Deląg, widać ewidentny wzrost osób zainteresowanych najprostszymi, najbardziej oczywistymi i codziennymi aspektami ekologii - zdrową żywotnością, tym żeby żywności nie marnować. Ta świadomość się staje coraz bardziej oczywista i to cieszy - mówi aktor w rozmowie z dziennikarką RMF FM, Katarzyną Staszko.

Te zmiany są zauważalne, te zmiany się dzieją na naszych oczach - komentuje stwierdzenie Katarzyny Staszko, że w tym momencie, w którym teraz żyjemy, łatwiej jest dbać o środowisko, choćby ze względu na dostępną wiedzę nt. marnowania jedzenie, czy o możliwościach, które pozwalają na nie marnowanie jedzenia.

Green Film Festival ma za zadanie propagować proekologiczne zachowania dzięki dyskusjom, wykładom i wyświetlanym projekcjom, ale nie tylko - jest ten konkursem dla filmowców. Wielu ludzi sięga po kamerę i decyduje się, żeby zabrać głos w tej sprawie, bo czują że w tej ważnej sprawie trzeba coś powiedzieć. I to jest piękne, to zachwyca - mówi z przekonaniem Paweł Deląg, członek tegorocznego jury festiwalu. I jak dodaje: My będziemy szli w stronę ekologii, to już jest nie do zatrzymania.

W tegorocznej edycji zgłoszono aż 1000 produkcji, a o nagrodę główną powalczy 70 najlepszych obrazów. 3. edycja Green Film Festival trwa od 16 do 23 sierpnia.

Festiwalowe kina plenerowe są zaaranżowane bezpiecznej formie, zgodnie z zaleceniami WHO i odpowiednich służb. Wydarzenie jest darmowe i będzie również możliwość obejrzenia filmów, prelekcji i dyskusji w internecie poprzez bezpłatną platformę streamingową.

3. Kraków Green Film Festival odbywa się w sześciu plenerowych kinach na terenie Krakowa. Do konkursu głównego zakwalifikowano 53 produkcje, a do tego zaprezentowanych zostanie blisko 20 filmów w formie pokazów specjalnych.

Większość filmów będzie miało w Krakowie polską premierę, a dla części z nich będzie to również światowa premiera.