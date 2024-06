Zawsze starałem się być gotowy, choć mało gram w reprezentacji. Robię swoje. Dziś do zatrzymania był Mbappe. Udało mi się, choć strzelił gola z karnego. Brawa dla niego. Wracamy z jednym punktem po bardzo dobrym meczu. Mam nadzieję, że mimo wszystko kibice nam wybaczą - zaznaczył 33-latek.

Polacy podczas Euro 2024 zdobyli punkt i zajęli ostatnie, czwarte miejsce w grupie D. Wcześniej przegrali 1:2 z Holandią i 1:3 z Austrią.

Wynik idzie w świat. Zapamiętamy rezultat, a nie statystyki. Cieszymy się z tego remisu. Niestety, wracamy do domu. Trochę odpoczniemy i mam nadzieję, że we wrześniu w Lidze Narodów będzie to wyglądało jeszcze lepiej - podkreślił Skorupski.

Reprezentacja Polski po dwóch porażkach z rzędu jako pierwszy zespół straciła szansę na awans do 1/8 finału mistrzostw Europy. Jesienią Biało-Czerwoni będą mierzyć się z Portugalią, Chorwacją i Szkocją w najwyższej dywizji LN.

Te mistrzostwa dały nam nauczkę. Musimy jeszcze ciężej pracować. Młodzi zawodnicy dołączyli do naszej drużyny i widać, że naprawdę potrafią grać w piłkę. Mam nadzieję, że to zaowocuje już w Lidze Narodów - podsumował bramkarz.