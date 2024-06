Reprezentacja Niemiec w meczu na inaugurację mistrzostw Europy nie pozostawiła Szkotom złudzeń, wygrywając 5:1. Gospodarze imprezy wysłali mocny sygnał, że na swoich stadionach chcą walczyć o triumf w całej imprezie. Dla Węgrów z kolei to mecz o "być albo nie być" na turnieju. Druga porażka zminimalizuje ich szanse na awans z grupy niemal do zera. Zapraszamy do śledzenia wyniku na żywo z meczu ze Stuttgart Areny!

Euro 2024. Kibice Niemiec / MOHAMED MESSARA / PAP To mecz drugiej kolejki grupy A. Niemcy po imponującym zwycięstwie ze Szkocją (5:1) są liderem tabeli. Węgrzy z kolei rywalizację zaczęli od porażki ze Szwajcarią 1:3 i jeśli myślą o awansie, muszą zdobyć dzisiaj punkty. Da Niemców zwycięstwo w tym meczu oznacza awans już po drugiej kolejce. Nie jest to niemożliwie. Przypomnijmy, że na poprzednim Euro zremisowali z Niemcami 2:2, a z Francją 1:1. Węgrzy rozpoczęli mecz z impetem. Już po kilkunastu sekundach musiał interweniować Manuel Neuer - na bramkę strzelał Roland Sallai. Z każdą minutą Niemcy grali jednak coraz pewniej. W 22. minucie bramkę dla gospodarzy turnieju zdobył Jamal Musiala. Asystował mu İlkay Gündoğan. I choć początkowo mogło wydawać się, że Niemcy faulowali w polu karnym jednego z Węgrów, po analizie VAR sędzia zaliczył gola. Składy wyjściowe: Niemcy: Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Antonio Rudiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstadt, Robert Andrich, Toni Kroos, Jamal Musiala, Ilkay Gundogan, Florian Wirtz, Kai Havertz. Węgry: Peter Gulacsi, Attila Fiola, Willi Orban, Marton Dardai, Bendeguz Bolla, Adam Nagy, Andras Schafer, Milos Kerkez, Roland Sallai, Dominik Szoboszlai, Barnabas Varga. Zobacz również: Szalony mecz w Hamburgu! Albańczycy sprawili niespodziankę

Adrien Rabiot o Kylianie Mbappe: Złamamy nos to nie koniec świata

Piotr Zieliński nie trenował z drużyną. Rzecznik kadry uspokaja

Jedziesz do Berlina na mecz Polski? Będą korki na granicy