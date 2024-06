"Zagraliśmy odważnie z Holandią i tak samo będziemy chcieli zaprezentować się z Austrią​" - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Jakub Moder. Pomocnik reprezentacji Polski uważa, że kluczem do sukcesu w piątkowym starciu z Austriakami na Euro 2024 jest trzymanie się stylu, jaki Biało-Czerwoni wypracowali.

Jakub Moder / Michał Dukaczewski / RMF FM

Mecz Biało-Czerwonych z Austriakami będzie miał ogromne znaczenie dla losu obu drużyn w turnieju. W pierwszej kolejce podopieczni Michała Probierza przegrali w niedzielne popołudnie w Hamburgu z "Oranje" 1:2 , zaś Austriacy dzień później wieczorem ulegli w Duesseldorfie Francuzom 0:1 .

Sprawa jest prosta - kto przegra w niedzielę, znajdzie się w bardzo trudnej sytuacji. Na razie teoretycznie w nieco lepszej jest reprezentacja Polski, ponieważ ma 30 godzin więcej od Austriaków na regenerację. Jak do tego odnosi się Jakub Moder?

Uważam, że Austriacy i tak mają nadal dużo czasu między meczami. Wielu z nich dość często w swoich klubach gra co trzy dni. Oczywiście my teraz mamy tego czasu na regenerację więcej. Na pewno łatwiej naszym trenerom przygotować mikrocykl. Może to będzie miało delikatny wpływ. Ale ogólnie nie szukałbym w tym jakiejś wielkiej rzeczy - stwierdził pomocnik angielskiego Brighton & Hove Albion F.C.

Zapytany o ocenę reprezentacji Austrii, odparł, że "grają intensywnie, dużo biegają". Wydaje mi się, że musimy przeciwstawić się tym samym. Ale przede wszystkim musimy trzymać się swojego stylu, grać piłką, być blisko siebie w defensywie. My też dużo biegamy i gramy intensywnie, a w momencie, gdy posiadamy piłkę, mamy dużo jakości. Myślę, że to będzie klucz do sukcesu w piątek - zaznaczył.

Polska szykuje się do meczu z Austrią. Wojtek Marczyk z Hanoweru Michał Dukaczewski / RMF FM

Przy okazji 25-letni zawodnik został zapytany o powody straty drugiego gola w niedzielnym meczu z Holandią.

Kilka rzeczy złożyło się na to, że padła wtedy bramka. Wiadomo, ustawienie w środku boiska, gdzie rywale mieli trochę przewagi, a potem ustawienie obrońców na polu karnym. Tam było kilka błędów, zresztą nie tylko złe ustawienie. Już to dokładnie analizowaliśmy - przyznał.

W spotkaniu z Holendrami Jakub Moder popisał się w pewnym momencie sztuczką techniczną, co świadczy z reguły o odwadze takiego zawodnika.

Odwaga generalnie jest kluczem w futbolu do tego, żeby wygrywać mecze. Tak, na pewno zagraliśmy odważnie z Holandią i tak samo będziemy chcieli zaprezentować się z Austrią - zakończył reprezentant Polski.