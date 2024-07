Holandia po zwycięstwie nad Biało-Czerwonymi, remisie z Francją i porażce z Austrią awansowała do fazy pucharowej dopiero z trzeciej pozycji w grupie. Rumunia stoi przed szansą uzyskania historycznego sukcesu. Kto awansuje do ćwierćfinału? Zapraszamy do śledzenia naszej relacji z meczu w Monachium.

Wyjściowe składy Rumunia: Florin Nita - Andrei Ratiu, Radu Dragusin, Andrei Burca, Vasile Mogos - Marius Marin, Dennis Man, Nicolae Stanciu, Razvan Marin Ianis Hagi - Denis Dragus. Holandia: Bart Verbruggen - Denzel Dumfries, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Ake - Jerdy Schouten, Xavi Simons, Tijjani Reijnders - Steven Bergwijn, Memphis Depay, Cody Gakpo. Początek meczu, mimo że obydwie drużyny w rankingu FIFA dzieli aż 40 pozycji (Holandia w rankingu FIFA zajmuje 7. pozycję, a Rumunia - 47), był dość wyrównany. Rumuni zaczęli go odważnie, wiedząc ze stoją przed szansą uzyskania historycznego sukcesu. I to Rumunii stworzyli pierwszą, bardzo dobrą okazję do zdobycia gola w tym meczu. W 14 minucie huknął z 20 metrów Dennis Man. Jego strzał przeleciał minimalnie nad poprzeczką. Niestety dla Rumunów, w 20 minucie zdrzemnęła się ich obrona i pozwoliła Gakpo na indywidualną akcję. Holenderski napastnik strzelił w krótki róg i pokonał bramkarza Rumunów. 1:0 dla Holandii. Zobacz również: Cristiano Ronaldo: To moje ostatnie mistrzostwa Europy

Euro 2024. Dziś poznamy ostatnich ćwierćfinalistów

Portugalia gra dalej! Dramaturgia w końcówce, łzy Cristiano Ronaldo

Hit Euro 2024 zawiódł. Francuzi przepchali awans do ćwierćfinału