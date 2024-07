Hiszpanie byli lepsi. Anglicy przegrywają drugi finał mistrzostw Europy z rzędu. Po fantastycznym turnieju i świetnym meczu finałowym, Hiszpanie z dumą mogą zabrać trofeum do domu. A Synowie Albionu? Już za cztery lata football być może "wróci do domu".

Hiszpania mistrzem Europy / HANNIBAL HANSCHKE / PAP/EPA

Hiszpania pokonała Anglię 2:1 w finale piłkarskich mistrzostw Europy i została pierwszą w historii reprezentacją z czterema triumfami w tym turnieju. Trzy razy trofeum zdobyła reprezentacja Niemiec.

Po 12 latach do wyłonienia zwycięzcy tej imprezy wystarczył regulaminowy czas gry.

Dwa razy w historii - w tym przed trzema laty na londyńskim Wembley - w meczu o trofeum niezbędne były rzuty karne. Pierwszy raz serię "jedenastek" wykonywano w 1976 roku, kiedy Czechosłowacja pokonała reprezentację RFN.

Cztery razy finał ME zakończył się po dogrywce. Z kolei w 1968 roku we Włoszech jedyny raz do wyłonienia mistrza Europy potrzebny był dodatkowy mecz.

Genialny Yamal

Hiszpan Lamine Yamal dzień po 17. urodzinach został najmłodszym uczestnikiem nie tylko finału mistrzostw Europy, ale i wszystkich decydujących spotkań wielkich piłkarskich imprez. W tej ogólnej klasyfikacji zdetronizował samego Pelego.

Yamal, który zaliczył asystę przy goli Nico Williamsa na 1:0, w niedzielę w Berlinie został najmłodszym piłkarzem w historii finałów ME. Poprzednim rekordzistą był Portugalczyk Renato Sanches, który w dniu ostatniego starcia Euro 2016 we Francji miał 18 lat i 328 dni.



Hiszpan na początku turnieju w Niemczech został najmłodszym w historii uczestnikiem mistrzostw Europy, a w półfinale z Francją (2:1) został najmłodszym strzelcem gola.

Kto królem strzelców Euro 2024?

Sześciu piłkarzy podzieli się mianem "króla strzelców" piłkarskich mistrzostw Europy 2024: Niemiec Jamal Musiala, Gruzin Georges Mikautadze, Hiszpan Dani Olmo, Słowak Ivan Schranz, Anglik Harry Kane oraz Holender Cody Gakpo. Wszyscy zdobyli po trzy bramki.

Rekordzistą pod względem liczby bramek zdobytych w jednej edycji ME jest Francuz Michel Platini. W 1984 roku zanotował dziewięć trafień i to w zaledwie pięciu meczach.

Najlepszym młodym piłkarzem Euro 2024 został Lamine Yamal (Hiszpania).

Najlepszym piłkarzem turnieju wybrano Rodriego (Hiszpania).