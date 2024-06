Hiszpania, która zagra z Gruzją, oraz Anglia, która zmierzy się ze Słowacją, to zdecydowani faworyci wieczornych meczów 1/8 finału piłkarskich mistrzostw Europy w Niemczech. Ich rywale sprawili już jednak niespodzianki w trwającym turnieju.

Euro 2024. Radość Gruzinów po zwycięstwie z Portugalią / Friedemann Vogel / PAP/EPA

Hiszpania na razie najlepiej ze wszystkich wywiązuje się z roli kandydata do końcowego triumfu. W fazie grupowej zdobyła komplet punktów i nie straciła nawet bramki, a grała z broniącymi tytułu Włochami czy brązowymi medalistami mistrzostw świata - Chorwatami.

Nieobliczalni Gruzini

Gruzja natomiast debiutuje w wielkim turnieju piłkarskim, ale już zdążyła sprawić prawdopodobnie największą niespodziankę tych mistrzostw - pokonała Portugalię 2:0. Teraz podopiecznym Willy'ego Sagnola marzy się powtórzenie tego scenariusza z kolejnym rywalem z Półwyspu Iberyjskiego.

Hiszpania była prawdopodobnie najlepsza ze wszystkich drużyn w fazie grupowej i to będzie dla nas wielkie wyzwanie. Czy zbyt wielkie - nie wiem, ale zamierzamy walczyć od pierwszej minuty - zapewnił francuski szkoleniowiec Gruzinów.

Mecz Hiszpanii z Gruzją zaplanowano na godzinę 21 w Kolonii. Zwycięzca tej pary zmierzy się w ćwierćfinale z Niemcami, którzy w sobotę pokonali 2:0 Duńczyków.

Słowacja bez presji

Trzy godziny wcześniej w Gelsenkirchen Słowacja rzuci wyzwanie Anglii. Nasi południowi sąsiedzi potrafili w fazie grupowej pokonać teoretycznie znacznie silniejszą Belgię 1:0. Selekcjoner Francesco Calzona podkreślił, że jego podopieczni mogą już grać bez żadnej presji.

Nasz podstawowy cel został osiągnięty, kiedy zakwalifikowaliśmy się do tego turnieju. Wszystko ponad to jest "wisienką na torcie" - powiedział Włoch.

Anglia bez wielkich zmian

Anglicy, uznawani za jednych z faworytów Euro 2024, do tej pory pokonali Serbów 1:0 oraz zremisowali z Duńczykami 1:1 i Słoweńcami 0:0, co dało im pierwsze miejsce w grupie C. Po ostatnim spotkaniu pierwszej rundy w stronę selekcjonera poleciały plastikowe kubki z napojami.

Kapitan angielskich piłkarzy Harry Kane przed niedzielnym meczem ocenił, że "99 proc. fanów popiera zespół i trenera Garetha Southgate'a", a kibice w drugiej połowie meczu ze Słowenią stworzyli "jedną z najpiękniejszych atmosfer, z jakimi miał do czynienia w międzynarodowej karierze".

Kane stwierdził, że krytyczne głosy płyną niemal wyłącznie od dziennikarzy i negatywnie nastawionych ekspertów.

Southgate wskazał z kolei, że dostrzega postęp w grze drużyny i dyspozycji poszczególnych zawodników. Zasugerował, że wbrew żądaniom niektórych ekspertów w podstawowym składzie nie dojdzie do wielkich zmian.

Rośnie pewność siebie, piłkarze wiedzą, że występ przeciwko Słowenii był krokiem we właściwym kierunku. Musimy być bardziej zdecydowani, gdy zbliżamy się do pola karnego i bramki. Przyda się też więcej kreatywności, ale mamy zawodników, którzy mogą o to zadbać - wskazał selekcjoner Anglików.

W ćwierćfinale rywalem zwycięzcy tego spotkania będzie Szwajcaria, która w sobotę sensacyjnie pokonała Włochów.

Kolejne mecze 1/8 finału

Mecze 1/8 finału rozgrywane będą do wtorku. W pozostałych parach zmierzą się: Francja z Belgią, Portugalia ze Słowenią, Rumunia z Holandią i Austria z Turcją.

Turniej w Niemczech zakończy się 14 lipca.